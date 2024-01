Das derzeitige Wetter versprüht zwar keine Sommerlaune, dennoch ist es nie zu früh, um sich mit der Planung für den Urlaub in der warmen Jahreszeit zu beschäftigen. Wer seine Reise in diesem Jahr vom Düsseldorfer Flughafen starten will, dem stellt die Fluggesellschaft Eurowings schon bald neue potenzielle Ziele zur Verfügung. Welche Destinationen ihr dann bequem vom Airport der Landeshauptstadt erreicht, erfahrt ihr hier.

Flughafen Düsseldorf: Das sind die neuen Reiseziele von Eurowings

Wie aus dem neuen Flugplan hervorgeht, stehen Urlaubern gleich fünf neue Reiseziele zur Verfügung. So wird bereits ab Februar zwei Mal wöchentlich Marrakesch in Marokko angeflogen. Ab März wird die israelische Metropole Tel Aviv ebenfalls zwei Mal die Woche angeflogen.

Gleich drei Mal pro Woche bringt die Airline Reisende ab Ende April nach Florenz in Italien. Einen Monat später wird dann auch die Stadt Iaşi im Nordosten Rumäniens zwei Mal wöchentlich aus der Landeshauptstadt angeflogen. Ab Juli startet zudem einmal wöchentlich ein Flug in die Hafenstadt Tanger in Marokko.

Hier noch einmal die neuen Reiseziele kompakt im Überblick:

Marrakesch in Marokko (zwei Mal die Woche)

Tanger in Marokko (ein Mal die Woche)

Tel Aviv in Israel (zwei Mal die Woche)

Florenz in Italien (drei Mal die Woche)

Iaşi in Rumänien (zwei Mal die Woche)

Beliebte Reiseziele werden ebenfalls von Eurowings angeflogen

Laut dem neuen Flugplan wird Eurowings Reisenden künftig 112 Direktziele ab dem Düsseldorfer Flughafen bieten. Selbstverständlich werden auch beliebte Destinationen wie Mallorca angeflogen. So starten gleich 64 Mal pro Woche Flieger zur Urlaubsinsel auf den Balearen.

Auch vom Flughafen Köln/Bonn wird die Fluggesellschaft demnächst neue Ziele anfliegen. Alle wichtigen Infos dazu findet ihr hier.