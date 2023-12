Flughafen Köln/Bonn erweitert 2024 sein Angebot – diese neuen Ziele werden angeflogen

Erst vor wenigen Wochen trat der Winterflugplan am Flughafen Köln/Bonn in Kraft und schon sind auch die ersten Verbindungen des anschließenden Sommerflugplans für 2024 bekannt.

Wie aus dem Planwechsel hervorgeht, dürfen sich Passagiere des Airports auf zwei neue Ziele freuen. Angeflogen werden diese von Eurowings. Mit den Airbus-Modellen A319 und A320 steuert die Fluggesellschaft ab dem Frühjahr Chişinău in Moldau und Santiago de Compostela in Spanien an.

Flughafen Köln/Bonn: Wann fliegt Eurowings nach Chişinău in Moldau?

Wer eine Reise in die moldawische Hauptstadt plant, erreicht diese künftig ganz entspannt vom Airport im Rheinland. So startet ab dem 1. Mai 2024 jeden Mittwoch um 12.10 Uhr sowie jeden Samstag um 18.15 Uhr ein Flieger nach Chişinău. Die Flugzeit beträgt ungefähr zweieinhalb Stunden. Die Rückflüge zum Flughafen Köln/Bonn finden ebenfalls mittwochs und samstags statt.

Wann starten die Flüge vom Airport Köln/Bonn nach Santiago de Compostela in Spanien?

Die zweite neue Route von Eurowings bringt Fluggäste ab dem 4. Mai zwei Mal wöchentlich ins spanische Santiago de Compostela. Der Ort ist vor allem bei Pilgern des berühmten Jakobswegs beliebt. Die Verbindungen dorthin starten jeweils dienstags um 6.25 Uhr und samstags um 16.20 Uhr. Die Flüge dauern etwa zweieinhalb Stunden. Zurück ins Rheinland geht es jeweils am Dienstag und Samstag.

Auf welche weiteren Verbindungen sich Fluggäste ab dem Frühjahr vom Flughafen Köln/Bonn freuen dürfen, ist derzeit noch nicht bekannt. Alle Informationen zum aktuellen Winterflugplan des Airports findet ihr hier.

Auch am Flughafen in Düsseldorf gibt es seit dem Herbst einen Flugplanwechsel. Viele Airlines haben Flüge zu beliebten Zielen aufgestockt und bieten zudem neue Strecken an. Welche das sind, könnt ihr hier nachlesen.