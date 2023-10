Flugplanwechsel am Düsseldorfer Airport: Diese neuen Ziele werden angeflogen

Wer in den Wintermonaten eine Reise vom Düsseldorfer Flughafen in entfernte Lände plant, dem stehen nun neue Reiseziele zur Auswahl. Vor allem Winterfreude dürfen sich auf neue Destinationen freuen. So erhöht die Fluggesellschaft Eurowings nicht nur die Flugfrequenzen nach Kiruna (Schweden), Kittilä (Finnland), Keflavik (Island) und Rovaniemi (Finnland), sondern nimmt mit Ivalo und Kuusamo zwei neue Direktverbindungen nach Finnland ins Streckennetz auf.

Die Stadt Kuusamo gilt als bedeutendes Reiseziel in Finnland und zieht laut Angaben des Düsseldorfer Airports jedes Jahr rund eine Million Reisende an. Viele Urlauber besuchen während ihres Aufenthaltes vor allem die Sportzentren der Region. Ivalo in Nordfinnland hingegen ist die perfekte Anlaufstelle für alle, die Nordlappland erkunden wollen. Hierbei handelt es sich um die Stadt mit dem nördlichsten Flughafen der Europäischen Union. Reisende können dort die Natur genießen oder spannende Erkundungstouren unternehmen.

Neue Reiseziele vom Düsseldorfer Airport auch in warme Reiseländer

Doch nicht nur Winterfreude profitieren vom neuen Flugplan des Düsseldorfer Flughafens: Mit Eurowings, Vueling, Condor, Corendon Airlines Europe, TUIfly und Iberia fliegen sechs Fluggesellschaften Urlauber, die dem deutschen Winter entfliehen wollen, zu insgesamt 14 Zielen in Spanien, den Balearen und Kanaren. Die Fluggesellschaft Iberia erhöht dabei die Frequenz nach Madrid auf 24 Flüge in der Woche.

>>Günstig Parken am Flughafen Düsseldorf: Die besten Parkhäuser – alle Preise und Tipps<<

Besonders beliebt unter den warmen Reisezielen sind auch die Taucherparadiese in Ägypten. TUIfly, Eurowings, Corendon Airlines Europe und Freebird Airlines Europe erhöhen dafür ihre Verbindungen nach Hurghada. Air Cairo stockt ebenfalls die Flüge zum Roten Meer auf und nimmt mit Sharm El Sheikh und Marsa Alam zwei neue Ziele in ihr Winterangebot auf. Egypt Air fliegt ab Ende Oktober Kairo fünfmal in der Woche an.

Die Türkeiverbindungen ab dem Düsseldorfer Airport sind ebenfalls sehr vielseitig. Turkish Airlines, SunExpress, Pegasus, Corendon, Southwind und Freebird Airlines fliegen zu insgesamt 16 Zielen am Bosporus, dem Schwarzen Meer und Zentralanatolien.

Diese Fernstrecken werden mit dem Winterflugplan angeboten

Reisenden, die einen Urlaub in weit entfernte Länder unternehmen möchten, stehen ebenfalls einige neue Ziele zur Verfügung. So bringt TUIfly Urlauber in die Hauptstadt Senegals, Dakar, sowie nach Boa Vista und Sal auf den Kapverdischen Inseln. Condor fliegt Kreuzfahrt-Urlauber nach Jamaika, Barbados, Martinique und in die Dominikanische Republik.

>>Flughafen Düsseldorf: Diese Flüge fallen heute aus<<

Mit der Rückkehr von Etihad seit Ende September werden die Golfstaaten ab dem Düsseldorfer Flughafen nun wieder komplett angeflogen. Etihad verbindet die Landeshauptstadt mit drei wöchentlichen Umläufen mit Abu Dhabi (VAE). Emirates bedient die Dubai-Strecke (VAE) mit der Flugplanumstellung weiterhin zweimal täglich. Qatar Airways erhöht die Frequenz zunächst auf elf wöchentliche Flüge und ab dem 1. Januar dann ebenfalls auf zwei tägliche Umläufe zu ihrem Heimatflughafen in Doha.

Diese neuen Airlines bedienen den Düsseldorfer Flughafen

Ab diesem Herbst fliegen auch neue Airlines den Flughafen in Düsseldorf an. Neben Royal Jordanian und Etihad kam Ende September auch die junge moldauische Airline HiSky mit zwei wöchentlichen Verbindungen nach Chisinau hinzu.

>>Airport-City am Flughafen Düsseldorf wächst weiter – neuer Raum für Gastro- und Kulturszene<<

Die italienische Fluglinie SkyAlps verbindet Düsseldorf dreimal wöchentlich mit Linz in Österreich. Nach über dreijähriger Unterbrechung fliegt nun Sun Air of Scandinavia ab November wieder nach Billund in Dänemark. Die Strecke wird viermal pro Woche angeboten. Ab dem 29. Oktober nimmt die griechische Sky Express die Route Düsseldorf-Athen in ihr Streckennetz auf, ebenfalls mit vier wöchentlichen Direktflügen.