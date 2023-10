Airport-City am Flughafen Düsseldorf wächst weiter – neuer Raum für Gastro- und Kulturszene

Die Airport City befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Flughafen Düsseldorf. Das 23 Hektar große Gelände wurde 2002 von der Flughafen Düsseldorf Immobilien GmbH (FDI) erworben. Die 100-prozentige Tochtergesellschaft des Flughafen Düsseldorf entwickelt seither den ehemaligen Kasernenstandort der britischen Armee zu einem Businesspark. Derzeit sind 40 Unternehmen mit über 4.000 Mitarbeitenden in der Airport City tätig.

Seit 2021 erweitert der Flughafen das Areal im westlichen Bereich über fünf Hektar. Das Projekt trägt auch einen Namen: Airport City II.

Airport City II in Düsseldorf: Das sind die Pläne

Die Entwicklung der Airport City II ist ein wichtiger Baustein, um neue Unternehmen für den Standort Düsseldorf zu gewinnen. Auf dem fünf Hektar großen Gelände werden insgesamt neun Baufelder vermarktet. Neben den geplanten Geschäfts-, Büro und Verwaltungsgebäuden sind auch gastronomische Angebote, Hotels und Anlagen für kulturelle Zwecke möglich. Die Infrastruktur ist bereits vorbereitet, wie aus einer Mitteilung des Flughafens hervorgeht.

Aktuelle Investoren des zweiten Bauabschnitts sind die BOB-Gruppe und die Hamburger Dr. Helmut Greve Bau- und Boden-Aktiengesellschaft. „Flughafen und Düsseldorf, das ist ein starkes Paket. Deshalb investieren wir in der Airport City erneut“, erklärt Enno F. Schuh, Mitglied des Vorstandes der Dr. Helmut Greve Bau und Boden-Aktiengesellschaft. Sie schätzen die repräsentative Lage am Flughafen Düsseldorf, die Nähe zur Stadt, die Verkehrsanbindung sowie die Infrastruktur und Angebote am Standort.

Investoren und Mieter behalten zugleich ihre Freiräume bei der Planung und Gestaltung ihrer Immobilie.

