Verkaufsoffener Sonntag in NRW: Shopping am 27. November

Den Sonntag nutzen, um Einkäufe zu tätigen – das geht am letzten November-Wochenende gleich in mehreren NRW-Städten – meist fest verbunden mit den Weihnachtsmärkten vor Ort. Diesmal unter anderem mit dabei: Düsseldorf, Neuss, Leverkusen, Essen und Gelsenkirchen. Wir geben euch eine Übersicht über den verkaufsoffenen Sonntag in NRW am 27. November.

Online-Shopping? Muss nicht sein! Der Herbst lockt mit zahlreichen Rabatten in den stationären Handel vor Ort. Und schöner ist es da draußen eh! Egal ob großes Einkaufszentrum, kleiner Markt mit Live-Musik, oder legendäre Meile im Rausch der Angebote und Specials: Auch an diesem Sonntag dürft ihr wieder munter shoppen.

Wir geben euch – in alphabetischer Reihenfolge – einen Überblick, wo was am 27. November stattfindet!

Verkaufsoffener Sonntag in NRW am 27. November: Diese NRW-Städte sind dabei

Ahaus-Alstätte

Billerbeck

Borken

Bornheim

Bottrop

Düsseldorf

Eitorf

Essen

Gelsenkirchen

Geseke

Halle (Westf.)

Hilden

Kalkar

Kleve

Krefeld Uerdingen

Langenfeld

Lengerich

Leverkusen

Neuss

Paderborn

Pulheim

Ratingen

Rheda-Wiedenbrück

Rheine

Troisdorf

Unna

Viersen

Voerde

Wegberg

Wesel

Wilnsdorf

Würselen

Verkaufsoffener Sonntag in NRW am 4. Dezember: In diesen NRW-Städten wird als nächstes geshoppt

Aachen

Bad Münstereifel

Bad Salzuflen

Barntrup

Bielefeld

Brakel

Dortmund

Drensteinfurt

Dülmen

Düsseldorf

Emmerich am Rhein

Erkelenz

Gronau-Epe

Haltern am See

Herford

Issum

Kaarst

Köln

Lübbecke

Marl

Menden

Olpe

Schmallenberg

Soest

Solingen

Warburg

Warendorf

Wermelskirchen

Xanten

Verkaufsoffener Sonntag in Bottrop am 27. November: Kirchhellener Wintertreff

Am 1. Advent lockt der Kirchhellener Wintertreff am Johann-Breuker-Platz nach zwei Jahren Pause auch mit einem verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr. In den elf festlich dekorierten Zelten sind alle Ortsteile vertreten, zudem lockt ein Bühnenprogramm in die Stadt.

Verkaufsoffener Sonntag in Düsseldorf am 27. November: Weihnachtsmarkt

Passend zum 1. Advent darf auch in Düsseldorf munter geshoppt werden: Sowohl in der Altstadt, als auch in der Innenstadt sollen die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr geöffnet haben. Perfekt um bereits einige Weihnachtsgeschenke einzusacken und nach dem Einkauf einen heißen Glühwein zu trinken!

Wichtig: Der angekündigte Weihnachtsmarkt im Stadtteil Düsseldorf Eller muss aus organisatorischen Gründen leider ausfallen. Deswegen gibt es dort auch keinen verkaufsoffenen Sonntag.

Verkaufsoffener Sonntag in Essen am 27. November 2022: Weihnachtsmärkte und Lichtwochen

Am Sonntag kann ich Essen in vielen Stadtteilen gebummelt und geshoppt werden. Vom Altenessener Weihnachtsmarkt über die Borbecker Lichtwochen bis zum Adventsmarkt in Essen-Kupferdreh und rund um den Weihnachtsmarkt in Essen-Werden freuen sich die Händler auf eure hart verdienten Euros. Wie üblich haben die Geschäfte auch diesmal im Zeitraum von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Verkaufsoffener Sonntag in Gelsenkirchen am 27. November 2022: Advent

Pünktlich zum 1. Advent öffnet „Adrianos Weihnachtswelt“ in Gelsenkirchen-Horst. Rund um den Weihnachtsmarkt dürfen auch die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr ihre Pforten öffnen.

Verkaufsoffener Sonntag in Leverkusen am 27. November 2022: Christkindchenmarkt

Auch in Leverkusen könnt ihr den Ausflug auf den Christkindchenmarkt im Stadtzentrum am 1. Advent mit vorweihnachtlichem Shopping in den Geschäften verbinden. Auch die Rathaus Galerie hat von 13 bis 18 Uhr geöffnet und lockt mit zahlreichen Angeboten!

Verkaufsoffener Sonntag in Neuss am 27. November 2022: Mittelaltermarkt

Der Mittelaltermarkt am Quirinusmünster in Neuss ist längst weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt und lockt immer wieder zahlreiche Gäste in die Stadt. Im Schlepptau hat das Kult-Event zudem den letzten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres in Neuss: Geshoppt werden darf in der Neusser Innenstadt von 13 bis 18 Uhr.

Alternative für das Sonntags-Shopping: Ein Ausflug nach Holland

Ihr wollt raus aus dem Alltag und zusätzlich zum Shopping-Bummel noch etwas Urlaubsluft schnuppern? Meist reicht ein kleiner Sprung über die holländische Grenze aus, um dieses Bedürfnis zu befriedigen – hier haben die Geschäfte auch sonntags auf. Dabei drängen sich vor allem zwei Städte immer wieder in den Vordergrund: Roermond und Venlo gehören zu den Kult-Tipps für alle, die am Sonntag einkaufen und ein paar Schnäppchen schlagen wollen.

