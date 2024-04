Winter adé in NRW? Experten erwarten 22 Grad am Wochenende

Endlich wieder milde Temperaturen in NRW. Am letzten Aprilwochenende könnte es bis zu 22 Grad warm werden. Allerdings könne es am Freitag und Samstag noch etwas regnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag (26. April) mit.

Am Samstag könnten eventuell auch Gewitter aufziehen. In Ostwestfalen könne es laut den DWD-Experten am Sonntag heiter werden. Im Rest des Bundeslandes bleibe es voraussichtlich bewölkt. Am Freitag erreichen die Temperaturen laut DWD 13 bis 15 und am Samstag 15 bis 19 Grad.

Ob Regen oder Sonne: Das sind unsere Ausflugstipps in NRW

Unabhängig vom Wetter gibt es in NRW zahlreiche Ausflugsmöglichkeiten im Freien oder unter Dach. Wart ihr etwa schon einmal im Gasometer in Oberhausen oder auf einem der schönsten Frühlingsmärkte in NRW? Ihr wollt wissen, in welcher NRW-Metropole gerade eine Kirmes stattfindet? Dann schaut mal in unserer NRW-Ausflugs-Übersicht vorbei.

