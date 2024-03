Ob ihr auf der Suche nach Vintage-Klamotten, antiken Möbeln oder Sammlerstücken seid, die Chancen stehen gut, dass ihr auf einer der zahlreichen NRW-Flohmärkte fündig werdet. Wo und wann die stattfinden? Wir geben euch einen landesweiten Überblick.

Flohmärkte NRW an diesem Wochenende: Hier wird vom 15. bis 17. März getrödelt

In Nordrhein-Westfalen finden die meisten Flohmärkte traditionell am Wochenende statt. So habt ihr genug Zeit, in aller Ruhe zu verhandeln und sich in neue Schätze zu verlieben.

Flohmarkt in Bochum:

Samstag, 16. März 2024 : Rathaus Flohmarkt Bochum

6 bis 15 Uhr

Willy-Brandt-Platz 8, 44787 Bochum

7 bis 14 Uhr

Bochum Uni, Universitätsstraße 150, 44801 Bochum

Flohmarkt in Düsseldorf:

Samstag, 16. März 2024: Trödel- und Antikmarkt Aachener Platz

7.30 bis 16 Uhr

Aachener Platz, Ulenbergstraße 10, 40223 Düsseldorf-Bilk

7 bis 14 Uhr

Bayreuther Straße 31, 40597 Düsseldorf-Benrath

Tipp: Einmal im Monat findet der beliebte Radschlägermarkt in Düsseldorf statt.

Flohmarkt in Duisburg:

Sonntag, 24. März 2024: Trödelmarkt in Meiderich bei Hellweg

6 bis 17 Uhr

Hellweg Baumarkt, Westender Straße 47, 47138 Duisburg Meiderich

Flohmarkt in Dortmund:

Samstag, 16. März 2024: Nachtflohmarkt im Depot

17 bis 23 Uhr

Mittelhalle im Kulturort Depot, Immermannstraße 29, 44147 Dortmund

7 bis 14 Uhr

Technische Universität Dortmund-Dorstfeld, Emil-Figge-Straße, 44227 Dortmund (Parkplatz)

8 bis 16 Uhr

Hildastraße 2, 44145 Dortmund

11 bis 17 Uhr

Technische Universität Dortmund-Dorstfeld, Emil-Figge-Straße, 44227 Dortmund (Parkplatz)

Flohmarkt in Essen:

Samstag, 16. März 2024: Automarkt im Autokino Essen

6 bis 15 Uhr

Autokino Essen, Sulterkamp 70, 45356 Essen

Flohmarkt in Gelsenkirchen:

Freitag, 15. März 2024: Gelsen-Trödel (Trödelmarkt an der Trabrennbahn GE)

6 bis 14 Uhr

Nienhausenstraße 42, 45883 Gelsenkirchen

10 bis 18 Uhr

Parkplatz Nienhauser Park, Feldmarkstraße 209, 45883 Gelsenkirchen

6 bis 14 Uhr

Nienhausenstraße 42, 45883 Gelsenkirchen

6 bis 14 Uhr (bei Schalke-Spiel: Ausfall, Terminverlegung evtl. auf Sonntag)

Willy Brandt Allee 49, 45891 Gelsenkirchen, Schalke

Flohmarkt in Köln:

Sonntag, 17. März 2024: Antik- und Designmarkt in der Kölner Flora

11 bis 18 Uhr

Kölner Flora, Am Botanischen Garten 1A, 50735 Köln

11 bis 14 Uhr

Vogelsanger Straße 282, 50825 Köln (neben dem Black Hotel)

Flohmarkt in Neuss:

Sonntag, 17. März 2024: Trödelmarkt bei Möbel Höffner in Neuss

11 bis 18 Uhr

Schanzenstraße 1, 41460 Neuss

11 bis 16 Uhr

Selikumer Straße 25, 41460 Neuss

Flohmarkt NRW 2024: Die wichtigen Termine und Städte im Überblick

Nicht nur am Wochenende, auch zwischendurch wird viel getrödelt. Findet hier eine Übersicht mit allen Terminen in 2024 in eurer Lieblingsstadt:

Indoor-Trödel bei schlechtem Wetter

Keine Lust auf Regen und Schmuddelwetter? Kein Problem! In NRW gibt es zahlreiche Indoor-Flohmärkte, die bei jedem Wetter stattfinden. So könnt ihr eure Schnäppchenjagd auch im Warmen und Trockenen genießen.

