Wetter in NRW an Silvester: Orkan-Warnung! Das sollte beim Feuerwerk beachtet werden

An Silvester wird es windig und rekordverdächtig warm: Laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) soll es in NRW in der Nacht auf Neujahr verbreitet stürmische Böen geben. Für einen Jahreswechsel wird es ungewöhnlich mild.

Wetter in NRW an Silvester: Wärmster Jahreswechsel seit Beginn der Wetteraufzeichnung

Der DWD erwartet vielerorts den wärmsten Silvestertag seit Beginn der Aufzeichnungen. Dieses Silvester rechnet der DWD tagsüber mit Temperaturen bis zu 19 Grad im Raum Köln-Bonn, mit 17 bis 18 Grad im Ruhrgebiet und 16 bis 17 Grad im Münsterland.

Die bisherigen Höchstwerte betragen zum Beispiel in Köln 15,5 Grad, in Essen 13,7 Grad und in Münster 14,4 Grad – jeweils aufgestellt im vergangenen Jahr.

Wetter in NRW in Silvesternacht: Über 14 Grad möglich

Die Temperaturen sollen in der Silvesternacht verbreitet über zehn Grad bleiben, in der Gegend Köln-Bonn sind sogar bis zu 14 Grad möglich.

Sturmböen in NRW am 31.12.: Das sollte beim Feuerwerk beachtet werden

Auch am Samstag ist mit starken bis stürmischen Böen zu rechnen, in Kammlagen auch mit schweren Sturmböen. Wer dennoch nicht auf das Feuerwerk verzichten will, ist selbst für die Sicherheit verantwortlich. Denn durch den starken Wind können Raketen unkontrolliert durch die Gegend schießen und zu einer wahren Brandgefahr werden.

Silvester in NRW: Volle Innenstädte und Krankenhäuser erwartet

NRW-Innenminister Herbert Reul sagte, er hoffe, dass die Menschen nach zwei Jahren ohne Feuerwerk behutsam damit umgingen „und die Finger von illegalen Böllern lassen“. Das helfe Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten. Die Kreispolizeibehörde Borken teilte mit, man rechne aber leider damit, dass manche Feiern mit Gewalttätigkeiten einhergingen, sich unverantwortliche Autofahrer alkoholisiert oder unter Drogen ans Steuer setzten und Leute Unfug mit Feuerwerk trieben.

dpa