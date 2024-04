„Wir sind multikulinarisch, wir sind multikulturell, wir sind in jeder Hinsicht aktuell…“ – das wussten bereits die Höhner, als sie 2005 ihren Hit „Viva Colonia“ schrieben. Wie multikulturell Köln tatsächlich ist, das spiegelt sich auch im Terminkalender wider. Die Events reichen von der Gamescom über Literatur-Festivals bis hin zu Karnevalspartys. Eine Übersicht.

Eines der wohl größten musikalischen Highlights des Jahres in Köln ist das Konzert-Triple von Depeche Mode in der Lanxess-Arena Anfang April. An gleich drei Terminen will die Kultband ihre Fans in Ekstase versetzen – die Tickets sind längst ausverkauft.

Fibo in Köln – Messe für Fitness, Wellness & Gesundheit (11. bis 14. April)

Hier glänzen die Muckis und pulsieren die Schlagadern: Die Fibo ist die weltweit größte Messe für Fitness, Wellness und Gesundheit in Köln und findet in diesem Jahr vom 11. bis 14. April auf dem Messegelände statt. Privatpersonen dürfen dabei nur am Wochenende auf die Messe. Die Fibo ist täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

c/o pop Festival 2024 (24. bis 28. April)

Die Festivalsaison in NRW startet auch 2024 wieder mit dem c/o pop Festival in Köln – im Vorjahr feierte man das 20-jährige Jubiläum. Beim „Cologne On Pop“ dreht sich nicht alles um die Musik: Nebenbei gilt das Festival längst als beliebter Branchentreff, bei dem Themen der Musikwirtschaft und der digitalen Medienwirtschaft diskutiert werden. Rund um die Venloer Straße erwarten euch neben klassischen Konzert-Locations auch untypische Standorte.

Events in Köln im Mai 2024

Porzer Inselfest in Köln (9. bis 12. Mai)

Von voraussichtlich Donnerstag, 9. Mai, bis Sonntag, 12. Mai, lockt das Porzer Inselfest auf die Zündorfer Groov. Dazu gehören neben einer Kirmes auch ein Markt und diverse Foodstände sowie ein prall gefülltes Bühnenprogramm. Zum Finale am Sonntag sorgt ein Feuerwerk ab ca. 22 Uhr für staunende Blicke zum Nachthimmel.

Konzert-Marathon: Apache 207 in der Lanxess Arena (17. bis 19. Mai)

Gleich drei Konzerte nacheinander gibt der Zwei-Meter-Mann mit langer Mähne und Sonnenbrille im Mai in der Lanxess-Arena – allesamt komplett ausverkauft. Einlass ist jeweils um 18 Uhr, Konzertbeginn um 20 Uhr.

Events in Köln im Juni 2024

Nicki Minaj in der Lanxess Arena (5. Juni)

Anfang Juni gibt sich US-Superstar Nicki Minaj die Ehre in der Lanxess Arena. 228 Millionen Accounts folgen ihr allein auf Instagram – kein Wunder also, dass Tickets für das Konzert mittlerweile kaum noch erhältlich sind.

Uefa Euro 2024 in Köln mit fünf Spielen (15. Juni bis 30. Juni)

Es ist das zweite Highlight im Sportjahr 2024 in Köln: Die Uefa Euro 2024 zieht mit gleich fünf Spielen in die Domstadt. Freut euch auf spannende Spiele im RheinEnergieStadion und feiert in der Fan-Zone oder beim Public Viewing. Diese Termine solltet ihr euch vormerken:

15. Juni 2024, 15 Uhr: Ungarn vs. Schweiz

19. Juni 2024, 21 Uhr: Schottland vs. Schweiz

22. Juni 2024, 21 Uhr: Belgien vs. Rumänien

25. Juni 2024, 21 Uhr: England vs. Slowenien

30. Juni 2024, 21 Uhr: Achtelfinale

Events in Köln im Juli 2024

Festival am Fühlinger See: Summerjam 2024 (5. bis 7. Juli 2024)

Es ist eines der größten Reggae-Festivals in Europa und definitiv das Festival-Highlight in Köln: Am Fühlinger See wird vom 5. bis 7. Juli wieder der Summerjam gefeiert. Ticketpreise starten ab 175 Euro, als Top Acts angekündigt haben sich u.a. Culcha Candela, D’Yani, Greeen, Ky-Mani Marley, Marsimoto, Megaloh, OG Keemo, Rin, Savy, Sido und Steel Pulse.

CSD Köln 2024 (21. Juli)

Im Juli 2024 darf sich die LGBTQ+-Community wieder in Köln austoben: Der Christopher Street Day findet am 21. Juli statt, der Cologne Pride 2024 startet bereits zuvor und läuft vom 6. bis zum 21. Juli 2024 – in diesem Zeitraum erwarten euch verschiedene Veranstaltungen, welche sich für die Rechte von Schwulen, Lesben, Bisexuellen und Transgendern stark machen. Im Vorjahr waren laut Veranstalter insgesamt 1,4 Millionen Menschen vor Ort.

Events in Köln im August 2024

Oldtimertreffen und 50er- und 70er-Jahre-Markt am Kölner Rheinauhafen (3. und 4. August 2024)

Am Samstag und Sonntag kommen alle Oldtimer-Freunde am Rheinauhafen wieder auf ihre Kosten: Beim großen Festival am Harry-Blum-Platz erwarten euch bunter Trödel, famose Autos und leckeres Essen. Das Stadtfest startet um 11 Uhr und läuft jeweils bis 18 Uhr.

Eat Play Love am Fühlinger See in Köln (15. bis 18. August)

Das beliebte Lifestyle-Festival erobert Mitte August wieder das Areal am Fühlinger See. Freut euch auf leckeres Streetfood, die Wakeboard Masters und jede Menge Liebe in der Luft – rund um die See-Bühne wird natürlich auch wieder getanzt, Kids freuen sich über Hüpfburgen, Kasperletheater, Kinderschminken und vieles mehr. Weitere Infos gibt es auf eatplaylove.de.

Gamescom und Gamescom City Festival in Köln (21. bis 25. August)

Nach dem Aus der E3 ist die Gamescom nun ganz offiziell die größte und wichtigste Videospielmesse der Welt. Vom 21. bis 25. August lockt das Mekka für Gamer wieder in die Hallen der Messe Köln sowie als Gamescom City Festival auf die Bühnen die Stadt. Weitere Infos findet ihr auf gamescom.de.

Kurz vor der Gamescom findet zudem wieder die Game Developer Converence „devcom“ vom 18. bis 20. August statt.

Justin Timberlake-Konzert in Köln (25. August)

Am Sonntag, dem 25. August, macht Justin Timberlake Halt in Köln: Im Rahmen seiner Welttournee heizt er dann die Lanxess Arena so richtig ein.

Flohmarkt Kölner Altstadt/Rheinpromenade (25. August)

Dieser Flohmarkt ist Kult und lockt jährlich tausende Besucher an den Rhein. Der Flohmarkt auf der Rheinpromenade zwischen Hohenzollernbrücke und Basteistartet startet um 11 Uhr und läuft bis 18 Uhr.

Events in Köln im September 2024

Jeck im Sunnesching 2024 in Köln (7. September)

Karneval im Spätsommer? So etwas gibt es nur in Köln! Das „Jeck im Sunnesching“-Festival zelebriert die kölsche Mundart-Musik am 7. September nicht nur im Jugendpark in Köln-Mülheim und am Tanzbrunnen, sondern quer durch die Stadt verteilt.

Scorpions in der Lanxess-Arena (18. September)

Seit über 50 Jahren sind die Scorpions nun schon aktiv und gehören zu den größten Rockbands Deutschlands. Im September beweisen die Herren, dass es selbst nach einer Abschiedstour noch weitergehen kann. Dabei wollen die Hardrocker 40 Jahre „Love at first Sting“ feiern – das Album erschien 1984.

Events in Köln im Oktober 2024

Köln-Marathon (6. Oktober)

Nachdem im Vorjahr bereits die 25. Auflage des Köln-Marathons gefeiert wurde, geht es 2024 wieder auf die Strecke – und die Anmeldung ist vorsorglich auch schon mal geöffnet! Der Köln-Marathon ist der fünftgrößte Marathon Deutschlands und findet seit 1997 statt.

1LIVE Comedy-Nacht XXL in der Lanxess-Arena (17. bis 19. Oktober)

Sie gilt als die größte Comedy-Show Europas und wird seit 2016 von 1LIVE übertragen: In der Comedy-Nacht XXL drängen sich vom 17. bis zum 19. Oktober wieder zahlreiche Comedians auf die Bühne der Lanxess-Arena, um das Publikum zum Lachen zu bringen.

Events in Köln im November 2024

Art Cologne – der internationale Kunstmarkt in Köln (7. bis 10. November)

Diese Messe hat bereits einige Jahre auf dem Buckel: Tatsächlich ist die Art Cologne die älteste Messe für zeitgenössische Kunst der Welt. Sie wurde 1967 auf Initiative der Galeristen Hein Stünke und Rudolf Zwirner als Kölner Kunstmarkt im Kölner Gürzenich ins Leben gerufen und findet jährlich im Herbst auf dem Gelände der Koelnmesse in Köln-Deutz statt – 2024 vom 7. bis 10. November. Weitere Infos findet ihr auf artcologne.de.

Karneval in Köln: Sessionseröffnung 2024 (11. November, 11.11 Uhr)

Am 11. November dürfen sich die Jecken in Köln um 11.11 Uhr wieder die roten Nasen und bunten Perücken überstreifen: Der Karneval startet in die nächste Session! Ob in der Altstadt, auf der Partymeile Zülpicher Straße oder an vielen weiteren Hotspots – dieser Tag gehört den Karnevalisten.

Karnevalskonzert: Elfter im Elften in der Lanxess-Arena (16. November )

Das passende Konzert zum Start in die neue Session erwartet die Kölner Karnevalisten am 16. November in der Lanxess-Arena. Bei der großen „Elfter im Elften“-Show treten zahlreiche Kultbands auf die Bühne und sorgen für beste Stimmung unter den Zuschauern. Tickets sind ab 55,50 Euro erhältlich.

Events in Köln im Dezember 2024

Die Fantastischen Vier in der Lanxess-Arena (5. Dezember)

Zum Abschluss des Jahres lassen sich die Alt-Rapper nicht lumpen und geben auf ihrer „Long Player“-Tour Vollgas in der Lanxess-Arena. Knapp zwei Wochen später machen die Urgesteine des deutschen Hip-Hops zudem auch Halt in Oberhausen.

Deichkind in der Lanxess-Arena (6. Dezember)

Wem der Auftritt der Fantastischen Vier am 5. Dezember noch nicht ausreicht, der bekommt am Tag darauf gleich eine Portion Hip-Hop und Electropunk von der Hamburger Formation Deichkind serviert. Ihr neues Album „Neues vom Dauerzustand“ erschien am 17. Februar 2023.

