Es war so nah am Sommermärchen 2.0: Rekordverdächtige 27.000 Fans in den Düsseldorfer Fanmeilen, ausgelassene Stimmung und die deutsche Mannschaft kämpfte bis zur letzten Minute. Doch der späte Siegtreffer der Spanier in der Verlängerung zum 1:2 und das damit verbundene WM-Aus sorgten für Ernüchterung beim Düsseldorf Festival.

Dennoch waren die beiden Viertelfinals am Freitagabend absolute Zuschauermagneten. Sowohl das deutsche Duell gegen Spanien (1:2 n. V.) als auch das packende Frankreich-Portugal-Match (Frankreich gewinnt nach Elfmeterschießen) lockten zehntausende Fans in die Fanmeilen. Zeitweise musste der Einlass sogar gestoppt werden, die Besucher wurden zur Ausweichfläche im Rheinpark umgeleitet. Dort verfolgten 7500 weitere Anhängerinnen und Anhänger das bittere Aus der deutschen Mannschaft.

Doch die Euro 2024 in Düsseldorf geht weiter! Schon am Samstag steigt das nächste Highlight in der Arena, wenn England und die Schweiz aufeinandertreffen. Es ist das letzte Spiel der Euro in der Landeshauptstadt. Beide Fanmeilen sowie das Public Viewing am Rheinufer sind natürlich geöffnet. Um 21 Uhr folgt dann noch die Partie Niederlande gegen die Türkei, die ebenfalls in allen Fanmeilen übertragen wird.

Wann die Fanzonen öffnen und welche Spiele außerdem die nächsten Tage übertragen werden, erfahrt ihr hier bei uns: Public Viewing in Düsseldorf: Welche Spiele werden heute in den Fanzonen gezeigt?

Am 14. Juni ist sie gestartet, bis zum 14. Juli 2024 läuft die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Die Stadt Düsseldorf ist einer der zehn deutschen Orte, die die Spiele in ihren Arenen austragen.

