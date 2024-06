EM-Spiel Deutschland vs. Ungarn: So wurde an den Kasematten gefeiert

Fotos

EM-Spiel Deutschland vs. Ungarn beim Public Viewing in Düsseldorf: So wurde an den Kasematten gefeiert

20. Juni 2024

Düsseldorf, das Sommermärchen 2.0 ist in der Mache! Unser Fotograf hat die elektrisierende Stimmung während dem Sieg gegen Ungarn an den Kasematten eingefangen.