EM-Spiel in Düsseldorf: Public Viewing an den Kasematten am Sonntag, 23. Juni 2024 – alle Fotos

24. Juni 2024

Es muss nicht immer Fanzone sein: Auch in den Kasematten am Rhein lässt es sich zur EM 2024 perfekt aushalten. Am Sonntag war es zum Deutschlandspiel natürlich besonders voll – und auch das Wetter spielte mit! Wir zeigen die schönsten Bilder des Abends.