EM-Achtelfinale in Düsseldorf: Fotos aus der Fanzone am Schauspielhaus

Fotos

EM-Achtelfinale in Düsseldorf: So war das Public Viewing in der Fanzone am Schauspielhaus am 29. Juni!

30. Juni 2024

Die Fanzone am Düsseldorfer Schauspielhaus gab am Samstag alles, um die deutsche Mannschaft in Dortmund gebührend anzufeuern: Bunte Flaggen, die passenden Outfits und natürlich jede Menge gute Stimmung sorgten für einen Abend, der auch auf den Fotos unseres Fotografen hervorragend aussieht.