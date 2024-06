Fan-Feier in Düsseldorf ohne Grenzen: 19.000 Fans beim Public Viewing

Am zweiten EM-Spieltag feierten insgesamt 18.650 Fans in den Fanzonen am Burgplatz und Schauspielhaus sowie beim Public Viewing am Rheinufer die Spiele des Tages. Den 2:0-Sieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Ungarn bejubelten besonders viele Fans – in allen drei Fanzonen musste zeitweise der Einlass gestoppt werden.

Stimmung auf dem Höhepunkt

Die Stimmung in den Fanzonen war bereits vor dem Deutschland-Spiel ausgelassen. Zahlreiche Zuschauer verfolgten das 2:2-Unentschieden zwischen Kroatien und Albanien und fieberten anschließend dem zweiten Sieg der DFB-Elf entgegen. Zum Abschluss des Spieltages trennten sich Schottland und die Schweiz mit 1:1.

Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller in Fanzone

Insgesamt besuchten 8000 Menschen die Fanzone Burgplatz im Laufe des Tages, 8100 wurden am Public Viewing Rheinufer gezählt. Das gemeinsame Fußballschauen am Schauspielhaus verzeichnete den Besuch von 2550 Fans. Auch Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller verfolgte den zweiten Erfolg der DFB-Elf am Burgplatz, auch Turnierdirektor Philipp Lahm überzeugte sich hier wenige Tage zuvor persönlich von der ausgelassenen Stimmung.

Fußballfest geht weiter

Das Fußballfest in Düsseldorf geht weiter. In den Fanzonen am Schauspielhaus und am Burgplatz können Fans am Donnerstag, 20. Juni, die Spiele Slowenien gegen Serbien (15 Uhr), Dänemark gegen Frankreich (18 Uhr) und Spanien gegen Italien (21 Uhr) live verfolgen.

Zweites Düsseldorf-Spiel am Freitag

Am Freitag, 21. Juni, steigt dann auch das zweite Spiel der Euro 2024 in Düsseldorf. In der Gruppe E trifft die Slowakei um 15 Uhr auf die Ukraine.

