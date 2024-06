Tausende Fans feierten am ersten Spieltag der Euro 2024 in Düsseldorf ein friedliches und ausgelassenes Fußballfest. Die französische Nationalmannschaft besiegte Österreich im ersten Spiel der Gruppe F mit 1:0 in der ausverkauften Arena Düsseldorf.

Oberbürgermeister von Stimmung überwältigt

„Die Stimmung bei unserem ersten von fünf EM-Spielen war absolut fantastisch“, schwärmte Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller nach dem Spiel. „Frankreich und Österreich bei uns in der Arena spielen zu sehen, hat mich mit Stolz erfüllt.“ Er lobte zudem die Organisation der UEFA, die „mit Schweizer Präzision unser Stadion in eine EM-Spielstätte verwandelt hat.“

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin überreichte Keller im Stadion eine Euro-2024-Plakette und Turnierdirektor Philipp Lahm überzeugte sich persönlich von der ausgelassenen Stimmung in den Fanzonen und im Stadion.

So voll waren die Fanzonen

Insgesamt 12.400 Fans verfolgten in den Düsseldorfer Fanzonen die ersten EM-Spiele. Der Burgplatz war mit 8.000 Fans der Hotspot, wo es beim Spiel Österreich gegen Frankreich mit 5.000 Zuschauern am vollsten wurde. 3500 Fans feierten am Rheinufer und 900 im Schauspielhaus.

Fanmärsche und friedliches Feiern

Die Fanmärsche der beiden Nationalmannschaften waren ein weiteres Highlight. 7000 Österreicher sorgten auf ihrem Weg vom Rheinpark zum Stadion für eine rot-weiße Wand an der Rotterdamer Straße. Die 8000 französischen Fans starteten mit 15 Minuten Verspätung vom Aquazoo, weil sie die Party im Casa Bleu an den Rheinterrassen so ausgelassen genossen.

Auch die Ordnungsbehörden und die Feuerwehr zogen ein positives Fazit des ersten Spieltags. Fans aller Nationen feierten friedlich in der gesamten Innenstadt. „Die Konzepte, die wir monate- und teils jahrelang geplant haben, haben direkt am ersten ‚eigenen‘ Spieltag in Düsseldorf gegriffen“, freute sich Projektleiter Thomas Neuhäuser.

EM-Party geht am Mittwoch weiter

Wetterbedingt mussten die Fanzonen am Dienstag geschlossen bleiben. Am Mittwoch geht die EM-Party in der Stadt weiter: Um 15 Uhr spielt Kroatien gegen Albanien, um 18 Uhr trifft Gastgeber Deutschland auf Ungarn. Schottland und die Schweiz schließen den Spieltag um 21 Uhr ab.

