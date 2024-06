Top 7 Open-Air-Partys in Düsseldorf: Tanzen unter freiem Himmel!

Nicht nur für Mode, Kunst und Museen, auch für seine Open-Air-Events, die in den warmen Sommermonate stattfinden, ist Düsseldorf bekannt. So laden zahlreiche Partys und Veranstaltungen während dieser Zeit dazu ein, mit Freunden, Arbeitskollegen oder neuen Bekanntschaften fröhliche Stunden unter freiem Himmel zu verbringen. Wir haben die sieben besten Events im und um das Stadtgebiet für euch zusammengestellt.

Afterwork-Party „Pebble’s“ im Medienhafen

Nach der Arbeit mit Freunden und Kollegen entspannt in den Feierabend tanzen: Die Afterwork-Party „Pebble’s“ macht’s möglich. So lädt die Eventreihe jeden Dienstag bei gutem Wetter dazu ein, auf der gleichnamigen Terrasse im Düsseldorfer Medienhafen spaßige Stunden mit Gleichgesinnten bei guten Drinks und noch besserer Musik zu verbringen. Mehr zur Partyreihe könnt ihr hier nachlesen.

Wann: jeden Dienstag bei gutem Wetter ab 18 Uhr

jeden Dienstag bei gutem Wetter ab 18 Uhr Wo: Pebble’s Terrasse, Hyatt Regency Düsseldorf, Speditionstraße 19, 40221 Düsseldorf

Strandpiraten an den schönsten Locations der Stadt

In den Sommermonaten führt für Freunde elektronischer Musik kein Weg an den Strandpiraten vorbei. An den beliebtesten Locations der Stadt wie dem Rheinriff oder dem Frankenheim Biergarten schlagen die Klabautermänner einen Tag lang ihre Basis auf und bescheren euch eine einzigartige Party-Atmosphäre, die sowohl Einheimische als auch Besucher anlockt. Einen Einblick in vergangene Events des Kollektivs und Fotos gibt es hier.

Wann: Juli bis September

Juli bis September Wo: Verschiedene Locations im Stadtgebiet

„Kiesgrube“ im Rheinriff

Ihr wollt wie auf einem Festival feiern, doch Karten für entsprechende Events sind euch zu teuer und Zelten kommt für euch ebenfalls nicht infrage? Dann nichts wie ab ins Rheinriff! In Düsseldorfs neuster Surfanlage mit großem Beachclub findet auch in diesem Jahr wieder die Partyreihe „Kiesgrube“ statt. Hier legen sowohl lokale als auch internationale DJ-Größen wie James Hype oder Black Coffee auf und bringen euch mit ihrem Beats und Melodien ordentlich in Stimmung. Infos zu den Events findet ihr auf der Homepage der „Kiesgrube“.

Wann: bis Ende Oktober

bis Ende Oktober Wo: Hansaallee 321, 40549 Düsseldorf

„Am Blankenwasser“ in Neuss

In eine ähnliche Kerbe wie die „Kiesgrube“ schlägt auch die Veranstaltungsreihe „Am Blankenwasser“ in Neuss. In der gleichnamigen Location direkt am Wasser, die nur einen Katzensprung von Düsseldorf entfernt ist, zeigen hochkarätige DJs ihr Können am Mischpult, während ihr bis tief in die Nacht das Tanzbein schwingen könnt. Ihr seid neugierig geworden? Dann findet ihr alle wichtigen Informationen zur kommenden Ausgabe hier.

Wann: während der Sommermonate

während der Sommermonate Wo: Am Blankenwasser, 41468 Neuss

„I Love Düsseldorf“ Sommer-Boat-Party auf dem Rhein

Die Reihe „I Love Düsseldorf“ gehört mittlerweile zu den bekanntesten Events der Stadt in Sachen Feiern. Im Juli dürft ihr euch im Rahmen dieser auf eine ganz besondere Fete freuen. S0 steigt die große Sommer-Ausgabe der Veranstaltung dieses Mal auf einen Party-Schiff direkt auf dem Rhein. Vier Stunden lang wird die MS RheinGalaxie dann Vollgas geben und euch einen unvergesslichen Abend bescheren. Freuen dürft ihr euch dabei auf Sommerhits und aktuelle Partysongs von DJ Dave Kurtis, leckere Drinks und Snacks sowie einer Bändchen-Aktion für Singles. Weitere Infos findet ihr hier.

Wann: 13. Juli, 16 bis 22 Uhr (Abfahrt um 18 Uhr)

13. Juli, 16 bis 22 Uhr (Abfahrt um 18 Uhr) Wo: Abfahrt am Burgplatz

Fischmarkt am Tonhallenufer

Der Fischmarkt am Tonhallenufer gehört zu den festen Institutionen der Stadt. Dabei bietet er nur mehr als frische Meeresfrüchte und Matjes im Brötchen – so erwartet euch hier sowohl ein kulinarischer Mix aus Delikatessen und Weinen, als auch Stände mit Kunsthandel, an denen ihr euch stylische Hüte, Accessoires und Taschen sichern könnt. Selbstverständlich darf auch Live-Musik nicht fehlen, weswegen ihr von Düsseldorfer Kult-DJ Theo Fitsos höchstpersönlich beschallt werdet.

Mehr zum Fischmarkt haben wir in diesem Artikel für euch zusammengefasst.

Wann: Jeder erster Sonntag im Monat von 11 bis 18 Uhr von April bis September

Jeder erster Sonntag im Monat von 11 bis 18 Uhr von April bis September Wo: Tonhallenufer Düsseldorf

Mehr als nur Public Viewing in den Fanzones

Während der Europameisterschaft laden die Fanzonen Fußball-Enthusiasten in Düsseldorf zum Rudelgucken unter freien Himmel ein. Doch auch abseits des Public Viewings ist auf den Plätzen so einiges los. So findet täglich auf der Fanzone am Burgplatz ein buntes Programm aus Live-Spiel- und TV-Übertragungen sowie Bühnenauftritten statt. Zu letzteren gehörte unter anderem ein Eröffnungs-DJ-Set vom Künstler Alle Farben.

In der Fanzone am Schauspielhaus gibt es hingegen ein vielfältiges Kulturprogramm, das unter anderem das Theaterstück „Glaube, Liebe, Fußball“ umfasst. Zusätzlich gibt es hier an bis zu acht Vormittagen ein spezielles Kinder- und Schulklassenprogramm sowie an mehreren Nachmittagen ein Angebot mit Sing- und Tanzprojekten, Fangesang, XXL-Kicker, Dart-Fußball und Hip-Hop mit Ball. Weitere Infos zu den Fanzonen in Düsseldorf lest ihr hier.