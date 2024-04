Anzeige

Am Blankenwasser in Neuss: Open-Air-Saison startet am 1. Mai mit Seth Troxler und DJ Tennis

25. April 2024

Seth Troxler und DJ Tennis läuten mit ihrem B2B-Set die Open-Air-Saison in Neuss ein: Am 1. Mai wird in der beliebten Location Am Blankenwasser unter freiem Himmel gefeiert. Ibiza-Feeling, bester Sound und ein hochkarätiges Line-up erwarten euch vor Ort. Alle Infos auf einen Blick!