Am Blankenwasser in Neuss: Schweizer DJ-Duo Adriatique weiht die Open-Air-Saison ein

Endlich geht in Neuss die Open-Air-Saison wieder los: Die wunderschöne Location Am Blankenwasser öffnet am 1. Mai ihre Pforten. Euch erwarten zehn Stunden Sound von Adriatique und weiteren DJs, dazu gibt es eine unvergleichliche Atmo. Alle Infos zur Veranstaltung bekommt ihr hier.

Start in die Open-Air-Saison Am Blankenwasser: Adriatique legen am 1. Mai 2023 auf

Das Schweizer DJ-Duo wird die musikalische Reise zur Eröffnungsparty im Am Blankenwasser liefern. Adriatique touren seit vielen Jahren durch die Welt und haben es damit in die oberste Liga der Szene geschafft. Jetzt machen sie Halt in Neuss, um euch am 1. Mai einzuheizen.

Open-Air-Party Am Blankenwasser 2023: Diese DJs legen am 1. Mai noch auf

Außerdem an den Decks: Jonathan Kaspar, der sich mit seinen herausragenden Produktionen und DJ-Sets gerade auf den Weg in die Beletage macht. Weitere Unterstützung kommt von der Kölnerin Sandilé, die uns alle mit ihrem aufregenden Set auf der letztjährigen Party mit Black Coffee faszinierte.

Die Open-Air-Location Am Blankenwasser verspricht feinsten Deep House, chillige Summer Vibes und Strand-Atmosphäre. Die Location zeichnet sich seit jeher durch hochkarätige Bookings, kreative Bauten und sommerliche Chill Out-Atmosphäre aus und ist von Düsseldorf einen Katzensprung entfernt.

Open-Air-Location Am Blankenwasser in Neuss: Party-Infos, Tickets und Adresse