Der Tonight-News-Jahresrückblick: Das waren unsere Social-Media-Highlights 2023 in Düsseldorf – Mai bis August

In den Mai gestartet sind wir mit einem Japan-Tag bei allerbestem Wetter. Da man bei gutem Wetter gern draußen ist, besuchten wir das Konzert von Apache 207 im Mönchengladbacher Sparkassenpark. Hier haben wir mit 20.000 Fans und Apache höchstselbst an der Tanke gechillt. Zudem durften wir im Mai bei einem Training des späteren ELF-Meisters Rhein Fire dabei sein und uns im Passen und Tacklen versuchen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Düsseldorf TONIGHT (@duesseldorftonight)

Im Juni wurde das RheinRiff eröffnet und wir konnten endlich in Düsseldorf surfen gehen. Um dem Urlaubsfeeling treu zu bleiben, eröffnete das Hulala am Carlsplatz und lockt seitdem mit veganen Burgern und Co. Nicht zu vergessen: Im Juni kam Popstar Harry Styles für zwei Konzerte nach Düsseldorf!

Der Juli stand dem Juni in nichts nach, lockten doch die Rheinkirmes und das Multisport-Event Die Finals in die Stadt. Zudem stand unser großes Festival-Highlight bevor: das Parookaville im nahegelegenen Weeze.

Apropos Livemusik: Superstar The Weeknd stattete der schönsten Stadt am Rhein einen Besuch ab und gab ein fulminantes Konzert in der Merkur Spiel-Arena.

Auch der August hatte einige tolle Festivals zu bieten: Das Electrisize und das San Hejmo haben wir besonders genau unter die Lupe genommen.

Und was wäre der Sommer ohne eine große Party? Die I Love Düsseldorf-Party im RheinRiff lieferte ein super Sommer-Finale.

Findet hier den Tonight-News-Jahresrückblick von Januar bis April 2023.