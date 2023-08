Freizeit in NRW

So feierte das San Hejmo Festival 2023 sein großes Finale: Die besten Fotos aus Weeze

22. August 2023

Am Freitag und Samstag ging es auf dem Gelände des Flughafen Weeze wieder hoch her. Beim San Hejmo-Festival in Weeze traten Acts wie Cro, Apache 207 und Sido auf die Bühne und brachten die Menge noch mehr zum schwitzen, als ohnehin schon. Wir zeigen die schönsten Fotos von euch und vom Fest.