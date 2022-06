San Hejmo 2022: Viel mehr als nur Musik – erste Street Artists vorgestellt

Am 20. August ist es endlich soweit. Dann öffnet das San Hejmo Festival seine Pforten in Weeze. Neben musikalischen Künstlern wie Marteria, Loredana und Felix Jaehn soll aber auch die Street Art nicht zu kurz kommen. Denn das Festival ist viel mehr als nur ein reines Musikfestival, wie auch die Veranstalter betonen.

Als neues Showkonzept-Festival für Livemusik, Kunst und Kultur wird die Veranstaltung beworben und hat nun auch die ersten Künstler veröffentlicht. So wird der Portugiese Bordalo II, mit bürgerlichem Namen Arthur Bordalo, in Weeze seine eindrucksvollen Skulpturen präsentieren. Diese sind aus Plastik, Müll und anderem Schrott gefertigt, womit der Künstler vor allem auf die Umweltverschmutzung aufmerksam machen will.

Als zweite große Künstlerin wurde die deutsch-pakistanische Graffiti-Künstlerin Jasmin Siddiqui, besser bekannt als Hera, angekündigt. Sie fertigt Wandgemälde, sogenannte Murals an, die bereits in der ganzen Welt ausgestellt wurden. Häufig werden dort Frauen oder Mädchen mit eindringlichen Botschaften präsentiert.

Streetart soll sich auf dem Festival etablieren

Ebenfalls bekannt für seine Wandgemälde, aber auch Graffitis, ist Daniel Westermeier. Unter dem Pseudonym Mister Woodland ist der gelernte Grafikdesigner unterwegs und hat inzwischen auch als Kurator in seiner Heimatstadt Erding das Festival Artding geleitet. Beim San Hejmo wird er die „Freiluftgalerie“ mitgestalten.

Benjamin Taag, Co-Kurator für das Streetart-Line-up beim San Hejmo, erklärt: „Wir wollen bei San Hejmo ein breites Spektrum dieses weltweit aktuell extrem erfolgreichen Kunstzweigs zeigen. Dass internationale Stars unserer Einladung an den beschaulichen Niederrhein folgen, macht uns stolz! Genauso freuen wir uns

aber auch auf die vielversprechenden Newcomer und vor allem auf inspirierende, gemeinsame Tage mit den Künstlern. San Hejmo soll dauerhaft zum beliebten, multikulturellen Get-Together der Streetart-Szene hier in Weeze werden!“

Als weiterer Künstler ist auch der Franzose Ardif angekündigt. Der Pariser ist bekannt für seine „Mechanimals“, eine Hybridisierung aus Architektur, Maschinen und Natur.

Auch die iranisch-kurdische Künstlerin Gita Kurdpoor ist beim San Hejmo dabei. Die Streetart-Senkrechtstarterin zeichnete beim Berlin Mural Fest 2021 eines ihrer unglaublich detailreichen Mandala-Motive auf eine 25 Meter hohe Hauswand und bekam dafür viel Aufmerksamkeit.

Einen gänzlich anderen Ansatz hat die Gruppe Dorfmasche, die Stricken und Häkeln als gemeinschaftlichen Spaß und Lebensfreude interpretiert. Dabei reicht die Bandbreite von Tipis über Wandschmuck bis hin zu Häusern, die in Wolle verpackt werden. Damit dürfte auch das San Hejmo 2022 gleich noch farbenfroher leuchten.

