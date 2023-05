San Hejmo Festival: Veranstalter setzen Mindestalter herauf

Bei seiner Premiere im Sommer 2022 feierte das San Hejmo Festival einen hervorragenden Einstieg. Als Familienfestival deklariert, waren im August des vergangenen Jahres 20.000 Gäste in Weeze und feierten bei Musik und Kultur ein eintägiges Festival. In diesem Jahr aber soll alles noch ein bisschen größer werden.

So wurde das Festival in einem ersten Schritt auf zwei Tage erweitert. Das jedoch hat zur Folge, dass die Veranstalter beschlossen haben, Tickets nicht mehr an unter 18-Jährige zu verkaufen. Im vergangenen Jahr durften Gäste noch ab dem Alter von 16 Jahren auf das San Hejmo Festival, das wird im Sommer 2023 anders sein.

San Hejmo Festival 2023: Dieses Jahr mit Camping

Als Begründung erklärten die Organisatoren, die auch für das Parookaville Festival verantwortlich sind, der „Rheinischen Post“: „Wir entwickeln San Hejmo in diesem Jahr zum Wochenend-Festival mit Camping weiter. Dabei haben wir entschieden, dass es konzeptionell Sinn macht, das Alter auf 18 Jahre festzusetzen – auch mit Blick auf die Erfahrungen von der Premiere.“

Im vergangenen Jahr bot das Festival nämlich keine Campingfläche an. Stattdessen setzte man auf den familiären Faktor und bot ein generationenübergreifendes Programm an. So aber hat man die Altersstruktur nun an das Parookaville Festival angeglichen.

Das heißt für alle, die Rin, Tokio Hotel und Co. sehen wollen, dass sie mindestens 18 Jahre alt sein müssen. Wer sich das Festival inklusive vier Tagen Camping nicht entgehen lassen möchte, muss 239 Euro für sein Ticket hinlegen. Zahlbar sind die Tickets in bis zu drei Raten.