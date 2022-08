San Hejmo 2022: Die wichtigsten Tipps zur Anreise nach Weeze

Am Weezer Airport findet am 20. August 2022 erstmals das San Hejmo Festival statt. Als Ziel haben sich die Organisatoren, die auch hinter Parookaville stecken, ein ganz neues, kreatives Konzept überlegt, welches über bekannte Live-Musikfestivals hinausgehen soll. Dafür sollen die Auftritte und Feiern mit Urban Art und Streetfood kombiniert werden. Wer an diesem Erlebnis teilnimmt, für den haben wir für die Anreise nach Weeze noch ein paar wertvolle Tipps.

San Hejmo 2022: Anreise mit dem Auto

Wer mit Auto anreist, der sollte sich keinesfalls auf sein Navi verlassen. Denn wenn ihr euch vom Navi zum „Flughafen“ oder zum „San Hejmo“ leiten lassen wollt, kann das schiefgehen. Daher raten die Veranstalter, ab Weeze den Straßenschildern und nicht dem Navi zu folgen.

Kommt ihr aus dem Rheinland oder dem Ruhrgebiet, nutzt die A57 in Richtung Nimwegen. Dann fahrt ihr bei der „Ausfahrt 3: Goch“ oder „Ausfahrt 4: Uedem“ ab. Kommt ihr aus der anderen Richtung, aus den Niederlanden, und fahrt in Richtung Köln, nutzt am besten die „Ausfahrt 3: Goch“.

Verlasst euch ab diesem Punkt, wie bereits erwähnt, nicht mehr auf euer Navi, sondern folgt den San Hejmo Schildern, bis ihr auf dem Parkplatz angekommen seid. Vergesst aber nicht euer Parkticket, denn sonst dürft ihr nicht auf den Parkplatz. Das Parkticket könnt ihr im persönlichen MyTicket-Portal unter Add-Ons hinzubuchen.

San Hejmo 2022: Anreise mit dem Zug

Auch für die Strecke mit dem Zug geben die Veranstalter eine Warnung heraus. Denn die Strecke des Zuges RE10 ist weiterhin nur eingeschränkt befahrbar. Das bedeutet, dass die Bahnen zwar zwischen Weeze und Kleve ganz normal verkehren. Zwischen Weeze und Düsseldorf aber gibt es nur den Schienenersatzverkehr, weshalb die Kapazitäten begrenzt sind. Zudem fahren nachts keine Sonderzüge. Die Fahrzeiten aller aktiven Züge könnt ihr diesem Link entnehmen.

San Hejmo 2022: Anreise mit dem „Partybus“

Alternativ stellen die Veranstalter „Partybusse“ zur Verfügung, die allerdings vorab gebucht werden müssen. Aus 170 Städten holen euch die Partybusse für das San Hejmo Festival ganz bequem ab und bringen euch sogar wieder nach Hause. So könnt ihr das Auto stehen lassen und spart euch eine stressige Anreise. Ihr wollt wissen, ob die Busse auch in eurer Stadt halten? Dann schaut unter www.partybusse.de/sanhejmo nach.

San Hejmo 2022: Anreise mit dem Shuttlebus

Der Shuttlebus verkehrt zwischen dem Weezer Bahnhof und dem Festivaleingang. Allerdings benötigt ihr ein Ticket für den Shuttlebus. Dieses könnt ihr unter eurem persönlichen MyTicket-Portal kostenpflichtig dazubuchen. Damit habt ihr dann aber gleich die Hin- und die Rückfahrt gesichert.

Ihr könnt das Ticket auch vor Ort kaufen. Dann dürfte es euch aber ein klein wenig mehr kosten. Die Fahrzeiten für den Shuttlebus liegen regelmäßig zwischen 12 Uhr und 2.30 Uhr.

San Hejmo 2022: Anreise mit einem privaten Bus

Wer in einer großen Gruppe mit einem privaten Bus anreisen möchte, kann dies ebenfalls tun. Allerdings müsst ihr eine solche Anreise anmelden. Das macht ihr am besten unter [email protected]

San Hejmo 2022: Anreise mit dem Fahrrad

Wer es ganz sportlich mag oder in unmittelbarer Nähe wohnt, der kann auch mit dem Fahrrad zum San Hejmo kommen. Dafür sind Fahrradstellplätze auf den Parkplätzen reserviert. Folgt einfach den Schildern zum San Hejmo Festival und stellt euer Fahrrad kostenlos ab.

San Hejmo 2022: Weitere Anreisemöglichkeiten

Ihr wollt euch nur zum San Hejmo bringen oder abholen lassen? Auch kein Problem, denn dafür haben die Veranstalter eigens eine „Kiss + Ride“-Zone eingerichtet. Euer persönlicher Chauffeur soll einfach den Schildern zum San Hejmo Festival folgen und dann vor dem Festivalgelände nach den Schildern „Kiss + Ride“ Ausschau halten. Dort könnt ihr euch dann entweder rausschmeißen lassen oder einsteigen.

Wer mit dem Taxi anreisen möchte, dem raten die Veranstalter, unbedingt eines vorzubestellen. Denn vor Ort sind Taxis nicht zu bekommen, auch spontan werden die Dienste nicht vorbeikommen. Daher solltet ihr euch euer Taxi schon selbst organisieren.

Als abschließende Warnung sei noch gesagt, dass ihr keinesfalls auf dem Parkplatz schlafen solltet. Denn Autos, die nach der Schließung am Sonntagmorgen noch vor Ort stehen, werden kostenpflichtig abgeschleppt.

