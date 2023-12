Der Tonight-News-Jahresrückblick: Das waren unsere Social-Media-Highlights 2023 in Düsseldorf – Januar bis April

In wenigen Tagen müssen wir uns von 2023 verabschieden. Bis es soweit ist, wollen wir die schönsten Momente der letzten 12 Monate noch einmal in unserem großen Tonight-News-Jahresrückblick Revue passieren lassen. Den Auftakt dafür machen die Monate Januar bis April. Diese Neueröffnungen und Veranstaltungen sorgten für Aufsehen in Düsseldorf.

Tonight-News-Jahresrückblick 2023: Die Highlights im Januar 2023

Ins neue Jahr gestartet sind wir mit einer guten Nachricht aus der Düsseldorfer Club-Szene: Der Mahiki-Club hat seine Tore geöffnet und uns mit Aloha-Vibes im Jahr 2023 begrüßt. Das Beste: Der Mahiki-Club existiert immer noch! Mehr über die Party-Location in der Altstadt lest ihr hier.

Auch kulinarisch durften wir uns im Januar an einer (Wieder-)Eröffnung erfreuen: Das Lido im Hafen lud zum Welcome-Dinner und überzeugte mit einem Sieben-Gänge-Menü der Extraklasse. Und da wir uns in der Stadt der Mode befinden darf ein modisches Highlight nicht fehlen: Die Fashion Net. Dort konnten wir die Mode von Morgen schon heute bestaunen. Die schönsten Fotos des Events findet ihr in unserer Bildergalerie.

Die besten Events und Neueröffnungen im Februar 2023

Im Februar ging es kulinarisch weiter mit der Eröffnung des M’Bassy by Frank’s: Das schicke neue Restaurant überzeugte mit außergewöhnlichen Kombinationen mitten im Andreas Quartier. Wie uns das neue Gastro-Konzept gefallen hat, könnt ihr hier nachlesen.

Was auf die Augen gab es derweil mit dem spektakulär-leuchtenden Herz „Le Coeur“ mitten an der Kö. Und nicht zu vergessen: im Februar war ja auch noch Karneval. Wer sich die besten Momente der närrischen Veranstaltung noch einmal ansehen möchte, kann dies in unserer Galerie tun.

Das durften sich Düsseldorfer im März 2023 nicht entgehen lassen

Seit März erfreut sich das Areal Böhler an einem neuen Restaurant: Bei Rigatoni & Riesling gibt es – wie der Name schon vermuten lässt – Wein und selbstgemachte Pasta. Was euch in der Location sonst noch erwartet, erfahrt ihr hier.

Ebenfalls auf dem Areal Böhler im März: Die Veggie World! Vegan und Vegetarisch genießen stand dort auf dem (Speise)-Plan. Wie das aussehen kann, könnt ihr in unserer Bildergalerie nachsehen. Dort findet ihr die schönsten Fotos der Messe.

Diese Ausstellungen und Messen bewegten Düsseldorf im April 2023

Im April kam nicht nur der Osterhase, sondern auch die Art Düsseldorf. Künstlerisch ging es mit der außergewöhnlichen Ausstellung „Machine Halluzinations“ im Kunstpalast weiter. Praktisch dabei: Bei der Nacht der Museen konnte man diese Ausstellung sowie viele weitere extra lang und bis tief in die Dunkelheit besuchen.

Auch beim Thema Wein machte der April, was er will: Mit der Eröffnung des Pelican Fly kam die Mischung Pommes und Wein nach Düsseldorf – passt übrigens besser, als man im ersten Moment vielleicht denkt, wie ihr in unserem Erfahrungsbericht nachlesen könnt.