„Le Coeur“ an der Kö: Leuchtendes Herz wird zum Instagram-Hotspot

Die Abenddämmerung beginnt, der Himmel ist wolkenfrei: Showtime für den heimlich neuen Star auf der Düsseldorfer Kö – einem leuchtenden Herz, neuerdings mit den Buchstaben „le coeur“ versehen. Wo einst das Gebäude der Commerzbank residierte, ist jetzt ein neuer Instagram-Hotspot der Stadt entstanden. Was hat es mit dem Lichter-Kunstwerk auf sich?

Le Coeur auf der Königsallee: Düsseldorf hat einen neuen Instagram-Hotspot

Seit Dezember 2022 stiehlt ein Kunstwerk an der Kö den teuren Boutiquen und Luxuskarossen die Show: Vor der Ruine der ehemaligen Commerzbank sorgt ein meterhohes Herz aus Lichterketten über vier Etagen für eine ganz besondere Stimmung. An der Vorderseite des Gebäudes steht nun in großen Buchstaben „le coeur“, welches übersetzt „das Herz“ bedeutet.

Der sonst so hektische Trubel aus Feierabendverkehr und Shopping-Touris findet Zeit, einige Minuten stehenzubleiben, sich das Kunstwerk anzuschauen und ein Foto zu machen – vielleicht auch ein Selfie. Danach wird es fleißig auf den sozialen Medien geteilt. Die Reaktionen sind eindeutig: „Wow, das schaut so hübsch aus!“, so eine junge Passantin beim Vorbeigehen. Immer wieder zu sehen: Fotografen, die zwischen Kö-Graben und Fußwegen den besten Blick auf das Kunstwerk suchen. Ganz klar, Düsseldorf hat einen neuen Foto-Spot!

Le Coeur auf der Düsseldorfer Kö: Alte Commerzbank wird zum Neubau-Projekt