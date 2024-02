Friedenssymbol für Düsseldorf: Taube aus Licht erhellt die Kö

Die Baustelle des „Le Coeur“ an der Königsallee in Düsseldorf ist seit dem letzten Februarwochenende erneut Schauplatz einer Leuchtinstallation. Nachdem im vergangenen Jahr ein großes „Le Coeur“-Herz und ein Riesen-Tannenbaum, wie unten im verlinkten Reel zu sehen, die Passanten begeisterten, erstrahlt nun der Schriftzug „Love“ in neuem Glanz – mit einer Friedenstaube als symbolträchtige Erweiterung.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Düsseldorf TONIGHT (@duesseldorftonight)

Die gut zwei Meter hohe und 2,50 Meter breite Taube aus Stahlrohrgeflecht wurde am Donnerstag, dem 22. Februar, in den Rohbau des Gebäudes montiert. Rund 300 LED-Lämpchen im Inneren des Vogels sorgen für eine effektvolle Beleuchtung, berichtet die „Rheinische Post„.

Die Taube ist ein weltweit bekanntes Symbol des Friedens. Sie steht für die Sehnsucht der Menschen nach einem Leben ohne Krieg und Gewalt.

Hinter dem Mega-Bauprojekt „Le Coeur“ steckt das Immobilienunternehmen Hines. Verantwortlich für diese und vorherige Leuchtkonzepte ist die Kreativagentur AVPgroup AVP Becker.

Videoaufnahmen von der Lichtinstallation im Dunkeln könnt ihr auf dem Instagram-Kanal von Tonight News sehen.

In der Vergangenheit nutzten Künstler und Firmen nicht nur Baustellen, sondern auch den Düsseldorfer Himmel für Lichtshows, etwa im Rahmen der Kunstinstallation „Rheinturm in Art“ im Frühjahr 2023. In der Galerie findet ihr Fotos, wie spektakulär der Rheinturm in den vergangenen Jahren strahlte.