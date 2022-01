GNTM 2022: Start, Sendetermine, Kandidatinnen, Jury – alle Infos

Zwar müssen sich Fans der beliebten Modelshow „Germany’s Next Topmodel“ 2022 bis zum Start der 17. Staffel noch etwas gedulden, wir haben jedoch schon die ersten Infos der Casting-Show mit Modelmama Heidi Klum für euch im Überblick! Wo wird GNTM 2022 gedreht, wann beginnt das Format und wer sind die diesjährigen Kandidatinnen? Alle Antworten auf eure drängenden Fragen gibt es hier!

Was ist neu bei GNTM 2022?

Zuschauer der vorherigen Staffel sahen Heidi letztes Jahr häufig durchs Bild auf dem Fernseher im Namen der „Diversity“ stolzieren, aber im Jahr 2022 soll die Casting-Show anscheinend noch vielfältiger werden. Daher wurde die Altersspanne erweitert: Mittlerweile können „Nachwuchsmodels“ zwischen 16 und 68 Jahren ihr Glück bei GNTM versuchen. Außerdem werden auch in dieser Staffel Petite und Curvy Models zu sehen sein, wie beispielsweise Romina und Dasha aus der 16. Staffel.

„Ich suche immer noch nach einem Model, dass das gewisse Etwas hat. Aber die Nachfrage nach Diversity ist heutzutage größer denn je. Daher halte ich Ausschau nach neuen Kandidatinnen, die eine große Vielfalt an Körpergrößen, Alter und Persönlichkeiten mitbringen. Die Chancen sind bei #GNTM für alle gleich. Es liegt an den Models, die Kunden zu überzeugen.“, erklärt die Modelmama gegenüber ProSieben.

Wo wird GNTM 2022 gedreht?

Die Dreharbeiten für GNTM 2022 haben in Griechenlands Hauptstadt Athen begonnen. Dort werden Heidi und ihre erste Gastjurorin die Models begrüßen. In weiteren Folgen reisen die Kandidatinnen der 17. Staffel unter anderem auf die griechische Insel Mykonos. Sogar in Heidi Klums Hauptsitz Los Angeles in Amerika soll dieses Jahr wieder gedreht werden.

GNTM-Dreharbeiten 2022: Wann geht der Dreh für die neue Staffel los?

Bereits am 6. November 2021 teilte Modelmama Heidi Klum auf Social Media Aufnahmen von einer Fähre und wenig später Impressionen von der beliebten Urlaubsinsel Mykonos. Mit von der Partie bei den Dreharbeiten ist übrigens auch Heidis Ehemann und Bandmitglied von „Tokio Hotel“ Tom Kaulitz.

Wann beginnt GNTM 2022?

Bald hat das Warten auf „Germany’s Next Topmodel“ endlich ein Ende: Am 3. Februar beginnt die Staffel von GNTM 2022 um 20.15 Uhr auf ProSieben!

Wann kann man sich für GNTM 2022 bewerben?

Da große TV-Produktionen wie „Germany’s Next Topmodel“ oftmals mehrere Monate im Voraus geplant und gedreht werden, war der Bewerbungsstopp für das Bewerbungsverfahren der Castings bereits am 28.06.2021. Inzwischen hat Heidi bereits ihre engere Auswahl getroffen, mit der sie an den ersten Stopp, Athen, gereist ist.

GNTM 2022 Voraussetzungen: Wie alt muss man sein, um sich bei Germanys Next Topmodel zu bewerben?

Damit ihr euch bei GNTM bewerben könnt, müsst ihr mindestens 16 Jahre alt sein. Für alle Bewerberinnen, die unter 18 Jahre sind, gilt: Einverständnis der Eltern bzw. des Vormundes mitbringen!

Wird es 2022 Männer als Kandidaten bei GNTM geben?

Auch bei GNTM 2022 wird es keine Male-Models geben. Normalerweise gibt es jedoch in jeder Staffel die sogenannte „Boys-Edition“, in der Heidis „Määäädchen“ mit sexy Männermodels posieren müssen. Ob Fans der Casting-Show sich auch in diesem Jahr über Sixpacks und knappe Badehosen freuen können, ist jedoch noch nicht klar.

GNTM 2022 Kandidatinnen: Diese Teilnehmerinnen sind dabei

Offiziell hat ProSieben noch keine Bilder von Heidis „Top 31“ veröffentlicht. Die ersten Kandidatinnen wurden jedoch bereits vorgestellt. Darunter ist auch die 68 Jahre alte Barbara, die die älteste Kandidatin in der Geschichte von „Germany’s Next Topmodel“ ist! Als sie gehört hat, dass in Staffel 17 nun auch Best-Ager-Models gefragt sind, hat sie sich sofort an ihre Bewerbung gemacht. Damit stößt Barbara auch bei ihrer Familie auf Begeisterung: „Meine Enkelkinder sind begeistert“, erzählt sie. „Die sagen: ‚Oma, ich finde das toll und das schaffst du.‘ Die haben mir alle so viel Mut gemacht“, fügt die Kandidatin von GNTM 2022 hinzu. Laut dem YouTuber Ramon Wagner, der sich jedes Jahr intensiv mit der ProSieben-Show beschäftigt und immer wieder erwähnt, dass er auch Infos von einem „Insider“ zugespielt bekommt, gehört dieser Instagram-Account zu Barbara:

Ein weiteres Model im Kanidatinnenbunde von GNTM 2022 ist die 24-jährige Lenara. Auch sie passt perfekt in das „Diversity-Konzept“ der Show, denn durch ihre vielen Tattoos und das außergewöhnliche Gesicht ist das Plus-Size-Model ein echter Hingucker. Die Teilnehmerin der ProSieben-Show sieht ihre Teilnahme auch als einen Auftrag: „Ich bin hier, um eine Message zu verbreiten. Ich finde, jeder sollte sich lieben, wie er ist. Man muss dafür nicht irgendwelchen Schönheitsidealen entsprechen.“ Laut dem YouTuber Ramon Berger soll Lenara so aussehen:

Wer sitzt in der Jury von GNTM 2022?

Wie auch in den vergangenen Staffeln wird GNTM 2022 aus lediglich einem „festen“ Jurymitglied, nämlich Heidi Klum, bestehen. Dafür werden verschiedene Gastjuroren, zum Teil internationale Superstars, die diesjährigen „Määäädchen“ mit ihrer Expertise im Show-Geschäft begleiten und Heidi bei ihrer Entscheidung unterstützen, wenn es mal wieder heißt: „Ich habe heute leider kein Foto für dich“.

Die Gastjuroren bei GNTM 2022

Als professionelle Unterstützung hat Heidi dieses Jahr unter anderem die Schauspielerin und Kult-Sängerin Kylie Minogue, die altbekannten Star-Fotografen Rankin und Yu Tsai und den englischen Modedesigner Christian Cowan eingeladen. Ein besonderes Highlight ist jedoch dieser hochkarätige Gastjuror bei GNTM 2022: Mit Jean Paul Gautier holt ProSieben eine echte Größe in der internationalen Modeszene in die Casting-Show!

Wird Leni Klum wieder Teil von GNTM 2022 sein?

Ob ihre Tochter Leni auch Teil von GNTM 2022 sein wird, darauf weiß Heidi Klum auf der Pressekonferenz zur Casting-Show, die Nachwuchsmodels sucht, noch keine Antwort: „Müssen wir gucken, vielleicht kommt sie vorbei. Sie hat schon Interesse und liebt natürlich die Sendung“, erklärt die Modelmama weiter.

Wird es bei GNTM 2022 ein Umstyling geben?

Entwarnung für alle Liebhaber des guten alten „Umstyling-Dramas“: Auf der Presskonferenz zur 17. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ hat Heidi Klum bestätigt, dass auch 2022 das große Umstyling stattfinden wird, bei dem schon so manch eine Kandidatin eine fesche Kurzhaarfrisur oder pumuckl-farbene Haare verpasst bekommen hat.

Wann läuft GNTM im TV?

GNTM 2022 startet am Donnerstag, den 3. Februar 2022, um 20.15 Uhr auf ProSieben. Anschließend könnt ihr euch – zumindest bis zum diesjährigen großen Finale – jeden Donnerstag um 20.15 Uhr auf ProSieben über neue Folgen mit Heidi Klum und ihren Nachwuchsmodels freuen.

GNTM 2022: Wiederholungen und Stream

Traditionell laufen GNTM-Wiederholungen immer freitags um 20.15 Uhr auf SIXX. Doch auch auf Joyn könnt ihr GNTM kostenlos live streamen und verpasste Folgen nachschauen. Der Streaming-Anbieter hat alle vergangenen Staffeln von „Germany’s Next Topmodel“ bis zu Staffel 2 in petto!

GNTM 2021 Gewinnerin: Wer gewann die letzte Staffel der Casting-Show?

Klar ist: „Germany’s Next Topmodel“ 2021 war so divers, wie nie. Daher war der Konkurrenzkampf und die damit einhergehende Entscheidung über die Gewinnerin der 16. Staffel auch besonders hart. Am Ende einer turbulente Staffel konnte sich das Transgender-Model Alex gegen ihre Konkurrentinnen durchsetzen.

