GNTM 2022: Wer gewinnt heute das Finale von „Germany’s Next Topmodel“?

26. Mai 2022

Schon mit dem Start der 17. Staffel von GNTM 2022 ist der Konkurrenzkampf zwischen den Nachwuchsmodels von Heidi Klum in vollem Gange. Wir verraten euch, was in der aktuellen Folge von "Germany's Next Topmodel" 2022 passiert ist, welche Kandidatinnen raus und welche noch dabei sind!