„Der Bachelor“ 2022: Fällt der erste Kuss schon in Folge 2? Was die Vorschau verrät

Kaum ist die erste Folge von „Der Bachelor“ 2022 vorbei, strahlt einem auch schon die Vorschau auf Folge 2 der neuen Staffel entgegen. Wir haben sie uns ganz genau angeschaut und geben einen Ausblick darauf, was passieren könnte.

Spoiler-Alarm: Wenn ihr nicht wissen möchtet, wie es bei „Der Bachelor“ 2022 weitergeht, dann solltet ihr an dieser Stelle nicht weiterlesen.

Das erste große Kennenlernen zwischen den 22 Kandidatinnen und Bachelor Dominik Stuckmann ist vorbei. Und es geht ohne Umwege gleich ans Eingemachte! Zu Beginn der Vorschau auf die neue Folge sieht man erst ein Kleinflugzeug und dann eine Yacht. Wie man im weiteren Verlauf sieht, hat RTL beides zu Date-Zwecken besorgt: Aus dem Flugzeug wird ein Fallschirmsprung ausgeführt, auf der Yacht eine wilde Party unter der Sonne Mexikos gefeiert – in Badeklamotten, versteht sich (und dass sich die Kandidatinnen darin sehen lassen können, verrät diese Bikini-Bilderstrecke).

Doch Dominik ist kein Bachelor, der nur im Hier und Jetzt lebt. „Ich bin ein Typ, der auf jeden Fall mal heiraten will“, hört man ihn sagen, während er mit Bobette Landu eine Hochzeitstorte anschneidet. Sie und weitere sieben Kandidatinnen, darunter beispielsweise Susanna Bouchain, hat er auf ein ganz besonderes Date eingeladen: Die Single-Ladys dürfen sich in ein Brautkleid schmeißen und in verschiedenen Challenges gegeneinander antreten. Gewissermaßen wird also der „Ernstfall“ geprobt. Wenngleich nicht ganz so, wie man ihn sich vielleicht vorstellt. Sei’s drum!

>> „Der Bachelor“ 2022: Wer ist raus? Wer ist weiter? Alle Folgen in der Zusammenfassung <<

„Der Bachelor“ 2022: Kuss zwischen Dominik und Christina in Folge 2?

Gerade dem Bachelor kann das herzlich egal sein. Denn die Funken fliegen bereits, wie er selbst feststellt. „Ich find‘ hier funkt’s schon“, sagt er, bevor man eine Frauenstimme aus dem Off sagen hört: „Das ist alles viel zu schön, um wahr zu sein.“ Währenddessen sieht man Dominik erst mit Jana-Maria Herz gemeinsam im Pool schwimmen und danach mit Christina Nicolardi auf einer Liege am Strand liegen. Und wir meinen, da schon eine gewisse Schockverliebtheit in den Augen der 27-Jährigen erkannt zu haben.

Und es scheint, als würde der Bachelor diese Chance gleich ergreifen. „Wir haben gezüngelt“, verrät sie in der Villa, bevor sie vor versammelter Mannschaft eine eindrucksvolle Imitation des Zungenspiels zum Besten gibt. Ist da tatsächlich schon der erste Kuss der Staffel gefallen? Und wenn ja, wie verdauen die restlichen Kandidatinnen diese Nachricht? „Meinst du er checkt auch, dass das so ’ne oberflächliche Tante ist?“, hört man eine der Frauen sagen. Ob tatsächlich Christina gemeint ist, bleibt offen. Aber fest steht: Der erste Zickenkrieg ist nicht mehr fern!

>> „Der Bachelor“ 2022: Start, Sendetermine, Kandidatinnen – alle Infos zur 12. Staffel <<