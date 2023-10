Fahrplanwechsel der Deutschen Bahn: Das ist neu für NRW

Bei der Deutschen Bahn steht ein Fahrplanwechsel an. Ab dem 10. Dezember soll es laut der Bahn dann „so viele neue Verbindungen im Fernverkehr wie seit 20 Jahren nicht mehr“ geben. Von diesen werden auch Reisende aus bzw. nach NRW profitieren. Die wichtigsten Änderungen haben wir hier zusammengefasst.

Neue Verbindungen von NRW nach Berlin ab dem 10. Dezember

Auf der nachfragestarken Verbindung zwischen Berlin und NRW will die Bahn mit einem neuen Verkehrskonzept und längeren Zügen mehr Sitzplätze anbieten. Zudem entfällt mit der neuen zweistündlichen ICE-Linie Berlin–Wuppertal–Köln alle zwei Stunden das störanfällige Teilen und Kuppeln der Züge in Hamm (Westfalen). Dadurch verkürzt sich die Fahrzeit auf der Strecke um bis zu zehn Minuten. ICEs über Dortmund und Düsseldorf können dann zudem alle zwei Stunden in doppelter Kapazität fahren. Insgesamt werden Fahrgästen so 20 Prozent mehr Sitzplätze zwischen Berlin und Rhein/Ruhr zur Verfügung gestellt.

Für Reisende aus Wuppertal, Köln und Bonn schafft die neue Linie zweistündlich etwa zehn Minuten schnellere Verbindungen von bzw. nach Hannover und Berlin mit rund 500 Sitzplätzen pro Zug. Für Bahnfahrer aus Hagen und Köln wird dieses Konzept voraussichtlich im März nächstes Jahr realisiert.

Auch die zusätzlich zum Takt angebotenen Verstärkerzüge Berlin–Hannover–Köln werden beschleunigt und systematischer im Zweistundentakt angeboten. Statt bisher nur einmal fahren sie künftig dreimal umsteigefrei weiter von bzw. nach Aachen. In Richtung Köln, Hannover und Berlin erhält Aachen ab dem 20. April 2024 sogar eine vierte tägliche Direktverbindung sowie neu auch Montag- bis Donnerstagabend eine fünfte Fahrt umsteigefrei bis Hannover, freitags und sonntags wie bislang auch nach Berlin.

Zwischen Münster und Berlin werden weiterhin drei Direktverbindungen pro Tag und Richtung angeboten. Jedoch zu etwas veränderten Zeiten und neu auch sämtlich mit ICE. Die erste Verbindung geht dabei um 6.17 Uhr los und bringt Fahrgäste über Osnabrück und Hannover nach Berlin (9.51 Uhr). Die erste Tagesverbindung erfolgt damit 45 Minuten später, ist allerdings 20 Minuten schneller am Ziel. Am Abend fährt der ICE eine Stunde früher um 18.07 Uhr ab Berlin nach Münster und kommt rund 25 Minuten schneller um 21.34 Uhr an.

Fahrplanwechsel 2024: Schneller aus NRW nach Amsterdam

Doch nicht nur zwischen Berlin und Münster können Fahrgäste künftig schneller reisen. Auch die Fahrzeit auf der zweistündlichen Intercity-Linie Berlin–Hannover–Osnabrück–Rheine–Amsterdam verkürzt sich um rund 30 Minuten. „Dies wird durch den Einsatz von Mehrsystemlokomotiven, durch die der zeitraubende Lokwechsel an der Grenze entfällt, und ein neues Haltekonzept auf dieser Linie erreicht“, erklärt die Deutsche Bahn.

So beträgt die Reisezeit ab dem Bahnhof in Rheine künftig nur noch zwei Stunden und 25 Minuten nach Amsterdam. Nach Berlin sind es ab hier ebenfalls nur noch drei Stunden und 25 Minuten. Zudem werden die Abfahrten in Amsterdam künftig alle zwei Stunden in der Zeit von 6 bis 18 Uhr erfolgen, mit dann ganzjährig täglich sieben Fahrten in beiden Richtungen zwischen Amsterdam und Hannover.

Modernere Züge und neue Nightjet-Verbindungen in NRW

Außerdem möchte die Deutsche Bahn mit dem Fahrplanwechsel zu 2024 neue Fahrzeuge auf die Schiene bringen. So bringt der Konzern weitere moderne ICE 3neo, teils schon mit neuem Innendesign, zwischen NRW, Frankfurt, Stuttgart und München auf die Schiene. Sobald eine Zulassung vorliegt, soll die neue Zugserie auch auf den Strecken nach Amsterdam und Brüssel zum den Einsatz kommen. Alle neuen ICEs bieten laut der Bahn Stellplätze für jeweils acht Fahrräder.

Auch von den neuen Nightjet-Nachtzügen, welche von Berlin bzw. Wien nach Brüssel mit Schlaf-, Liege- und Sitzwagen fahren, können Reisende aus Bonn, Köln und Aachen künftig profitieren. So fährt der Nachtzug um 20.18 Uhr ab Berlin und 22.28 Uhr ab Salzburg und erreicht Bonn-Beuel um 6.29 Uhr, Köln um 6:58 Uhr und Aachen um 7.47 Uhr. In der Gegenrichtung fährt der Nightjet unter anderem um 21.10 Uhr ab Aachen, 22.01 Uhr ab Köln und 22.26 Uhr ab Bonn-Beuel nach Berlin (an 9.16 Uhr) und Salzburg (an 7.26 Uhr). Ab Herbst 2024 wird diese Verbindung anfangs drei Mal pro Woche gefahren.

Komfortabler von NRW nach Hamburg reisen

Wer aus NRW nach Hamburg fahren möchte, kann dies künftig bequemer tun. Drei weitere Fahren auf der Strecke Köln–Münster–Hamburg werden von Intercity auf komfortablere ICE umgestellt. Das betrifft auch eine Hin- und Rückfahrt nach bzw. von Rügen.

Ebenfalls neu ist, dass statt des abendlichen Sprinters um 18.06 Uhr ab Köln nach Hamburg (21.50 Uhr) mit Halten in Düsseldorf, Duisburg, Essen und Münster nun ein späterer ICE um 19.38 Uhr ab Köln nach Hamburg (23.46 Uhr) mit Zwischenhalten in Düsseldorf, Duisburg, Münster, Osnabrück und Bremen fährt.

Fahrplanwechsel bei der Deutschen Bahn: Von Düsseldorf ans Meer

Wie aus dem neuen Fahrplan für 2024 hervorgeht, fährt samstags nun ein ICE aus Stuttgart über Siegburg/Bonn (ab 8.31 Uhr) und Düsseldorf (9.14 Uhr) künftig umsteigefrei weiter via Münster nach Emden und zum Fähranleger Norddeich Mole (an 12.59 Uhr).

Demnach erhalten Reisende aus Düsseldorf eine neue Verbindung direkt ans Meer. Zurück fährt der ICE um 14.53 Uhr in Norddeich Mole und erreicht die Landeshauptstadt um 18.42 und Siegburg/Bonn um 19.23 Uhr.

Besserer Service für Bahn-Kunden

Auch die Fahrplanauskunfts-App der Deutschen Bahn, der DB-Navigator, bekommt einige Updates spendiert. So können Reisende Tickets für Hunde oder Fahrräder nun ebenfalls über die Applikation buchen.

Für die persönliche Beratung vor Ort investiert die DB 60 Millionen Euro in die Reisezentren der 25 meistfrequentierten Bahnhöfe. Seit diesem September hat bereits das neugestaltete Reisezentrum im Düsseldorfer Hauptbahnhof für Reisende geöffnet. Neben einem Umbau der Reisezentren 2024 in Berlin, Mannheim und Hamburg, soll auch das Reisezentrum in Köln umgebaut werden. Die Deutsche Bahn sieht vor, dass alle Reisezentren künftig die gleiche Handschrift wie die DB Lounges und das moderne ICE-Innenraumdesign, das erstmals in den neuen ICE 3neo ab Herbst 2023 auf die Schiene kommt, tragen.

Der neue Fahrplan gilt ab dem 10. Dezember 2023. Bereits ab dem 11. Oktober erhalten Fahrgäste auf bahn.de, im DB Navigator, in DB Reisezentren und DB Agenturen sowie an DB Automaten weitere Informationen und Fahrkarten.