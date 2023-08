Stadt Köln macht nicht mit: Kein vergünstigtes 49-Euro-Ticket für Schüler

Zahlreiche Städte in NRW bieten seit dem 1. August ein vergünstigtes Deutschlandticket für Schüler an. In Städten wie Düsseldorf, Neuss, Krefeld, Essen und Duisburg können Schulgänger für 29 Euro statt den sonst monatlich zu zahlenden 49 Euro bundesweit alle Busse, Straßenbahnen, Stadt- und U-Bahnen sowie S-Bahnen und Regionalbahnen nutzen. Wie der „Kölner Stadtanzeiger“ berichtet, soll es diese Möglichkeit für Schulkinder aus Köln im kommenden Schuljahr jedoch nicht geben.

Für all diejenigen, die mit dem öffentlichen Nahverkehr zur Schule fahren, gäbe es weiterhin das reguläre Schülerticket. Zudem seien Eltern von nicht freifahrtberechtigten Schülern kurz vor dem Beginn der Ferien darüber informiert worden, dass das reguläre VRS-Schülerticket in Köln ab dem neuen Schuljahr 25,30 Euro kosten wird. Bisher hatte dieses 23,50 Euro pro Monat gekostet. Schüler, die ein 49-Euro-Ticket haben möchten, müssen es demnach aus eigener Tasche bezahlen.

Kein vergünstigtes 49-Euro-Ticket: Enttäuschung bei Kölner Schülern

Für viele Schüler, aber auch deren Eltern, mag diese Nachricht große Ernüchterung mit sich ziehen. Schließlich hatte das Land Nordrhein-Westfalen noch Anfang Juni Schulträgern die Möglichkeit gegeben, im neuen Schuljahr ein deutschlandweit gültiges Schülerticket anzubieten. So hätten auch Schüler von der günstigen Mobilität profitieren können. Kommunen konnten jedoch selbst entscheiden, ob sie das 49-Euro-Ticket in vergünstigter Form für Schüler anbieten oder nicht.

Lediglich zehn Kölner Privatschulen würden laut „Kölner Stadtanzeiger“ ihrer Schülerschaft das Deutschlandticket für 29 Euro anbieten. Schüler an städtischen Schulen gehen hingegen leer aus.

Kommt das vergünstigte 49-Euro-Ticket noch für Schüler in Köln?

Auf Anfrage der Zeitung erklärte die Stadt Köln, dass sie noch dabei sei, eine Umstellung der Schülertickets auf das Deutschlandticket ab der Sekundarstufe I zu prüfen. Die damit verbundenen finanziellen Auswirkungen würden in Abwägung zu den Vorteilen wie deutschlandweite Fahrten und Unterstützung der Verkehrswende „aktuell intensiv betrachtet“, heißt es im Bericht.

Wann und ob das vergünstigte Deutschlandticket dann für Kölner Schüler in Kraft tritt, ist nicht genau bekannt. Nach Angaben des „Kölner Stadtanzeiger“ werde die Stadt eine Entscheidung dazu „voraussichtlich im Herbst 2023“ getroffen.