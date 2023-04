49-Euro-Ticket in Düsseldorf: Das müsst ihr zum Verkaufsstart heute wissen

Das 49-Euro-Ticket soll kommen. Nachdem sich der Starttermin schon mehrmals verschoben hat, soll das sogenannte „Deutschlandticket“ jetzt am 1. Mai 2023 eingeführt werden und dann natürlich auch in Düsseldorf erhältlich sein. Im Vorverkauf kann das Ticket ab heute (3. April) erworben werden.

Ticketverkauf, Infos für Abonnenten und Fahrrad-Mitnahme: Hier bekommt ihr alle Infos zum 49-Euro-Ticket auf einen Blick.

49-Euro-Ticket: Was ist, wenn ich bereits ein Abo bei der Rheinbahn habe?

Habt ihr bereits ein Abo-Ticket bei der Rheinbahn, müsst ihr euch keinerlei Sorgen machen, denn die Umstellung auf das Deutschlandticket erfolgt automatisch. Kunden müssen demnach nichts tun. Voraussetzung ist jedoch, dass der aktuelle Abo-Vertrag mehr als 49 Euro kostet. Wer für sein Abonnement derzeit weniger zahlt, behält laut Rheinbahn den bestehenden Preis und Leistungsumfang.

49-Euro Ticket in Düsseldorf: Was ändert sich bei Jobtickets?

Wer ein Firmen- oder Jobticket sein Eigen nennt, wird in der Regel von seinem Arbeitgeber von den anstehenden Änderungen informiert. Firmen, die das 49-Euro-Ticket einführen möchten und ihren Mitarbeitern einen Fahrtkostenzuschuss von 25 Prozent zahlen, erhalten das Deutschlandticket zu günstigeren Konditionen.

49-Euro-Ticket: Was gilt für Studierende in Düsseldorf?

Studierende an Düsseldorfer Hochschulen und Universitäten können ihr Semesterticket auf ganz Deutschland erweitern, indem sie ein Deutschlandticket-Upgrade abschließen. Dafür müssen sie die Differenz des Studententickets zum 49-Euro-Ticket zahlen. Dieser Vorgang kann exklusiv über die App redy abgewickelt werden. Hochschulen und Universitäten in NRW sind mit dieser Regelung jedoch alles andere als zufrieden. Was sie am Deutschlandticket kritisieren und welches Ticket sie stattdessen fordern, lest ihr hier.

49-Euro Ticket in Düsseldorf: Digitales Deutschlandticket

Das 49-Euro-Ticket in seiner digitalen Form können Kunden über die Rheinbahn App und die App redy erwerben. Ein neues Ticket mit Barcode erhalten sie dann jeden Monat automatisch. Der erste Barcode, mit dem das Deutschlandticket ab Mai genutzt werden kann, soll Ende April kommen, heißt es von der Rheinbahn.

49-Euro-Ticket in Düsseldorf als Chipkarte

Alternativ kann das Deutschlandticket auch in Form einer Chipkarte gekauft werden. Diese kann über die Website der Rheinbahn bestellt werden. Alternativ ist es auch möglich, die Karte über einen Bestellschein unter www.rheinbahn.de/deutschlandticket oder in einem der Rheinbahn-Kundencenter zu erwerben.

49-Euro-Ticket: Fahrräder und Hunde bei der Düsseldorfer Rheinbahn mitnehmen

Für Drahtesel müssen auch mit dem 49-Euro-Ticket in Düsseldorf weiterhin Zusatztickets gekauft werden. Diese können ab dem 1. Juli für das Deutschlandticket erworben werden und sollen 39 Euro pro Monat kosten.

Kinder unter sechs Jahren hingegen fahren weiterhin frei mit der Rheinbahn. Ebenso Hunde, die verbundweit kostenlos mitgenommen werden können.

Darf ich mit dem 49-Euro-Ticket in Düsseldorf in der ersten Klasse mitfahren?

Die erste Klasse in S-Bahnen oder Regio-Zügen darf mit dem 49-Euro-Ticket nicht genutzt werden. Ab dem 1. Juli soll es jedoch ein Upgrade-Abo für die erste Klasse geben, welches zum Deutschlandticket hinzugebucht werden kann. Es soll im ganzen VRR-Gebiet genutzt und zu einem Preis von 69 Euro erworben werden können.

49-Euro-Ticket in Düsseldorf: Ist das Deutschlandticket übertragbar?

Da es sich um ein personalisiertes Ticket handelt, ist eine Übertragung weiterhin nicht möglich. Der Ausweis ist daher immer mitzuführen, da ihr diesen mit vorzeigen müsst, wenn ihr kontrolliert werdet.