Mit dem 49-Euro-Ticket im ICE fahren – diese Ausnahmen machen es möglich

Das 49-Euro-Ticket erleichtert Reisenden den Alltag im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Alle Busse und Bahnen des Nahverkehrs kann man mit dem neuen Abo zum Festpreis von 49 Euro nutzen. Vom Ticket ausgeschlossen ist die Nutzung des Fernverkehrs. Es gibt jedoch Ausnahmen, bei denen das Deutschlandticket auch für IC- oder ICE-Züge genutzt werden kann.

Mit dem 49-Euro-Ticket ICE fahren – auf diesen Fernverkehrsstrecken gilt das Deutschlandticket

Rostock Hbf – Ribnitz-Damgarten West – Velgast – Stralsund (hier auch ICE)

Stuttgart Hbf – Horb – Singen (Htw) – Konstanz

Bremen Hbf – Oldenburg (Oldb) – Augustfehn – Leer (Ostfr) – Emden Hbf – Emden Außenhafen / Norddeich Mole

Erfurt – Weimar – Jena – Gera

Dortmund – Witten – Iserlohn-Letmathe – Altena (Westf) – Werdohl – Plettenberg – Finnentrop – Lennestadt-Grevenbrück – Lennestadt-Altenhundem –Kreuztal – Siegen-Weidenau – Siegen Hbf – Dillenburg (Hessen)

Berlin Hbf – Flughafen BER Terminal 1-2 – Doberlug-Kirchhain – Elsterwerda

Berlin Südkreuz/Berlin Spandau – Berlin Gesundbrunnen – Prenzlau (hier auch ICE)

Potsdam – Berlin Hbf – Cottbus

Dresden Hbf – Freiberg (Sachs) – Chemnitz Hbf

Ausnahmen beim 49-Euro-Ticket: Ab 20 Minuten Verspätung mit ICE, IC oder EC fahren

Eigentlich ist Nutzern des Deutschlandtickets das Fahren der Fernverkehrsverbindungen nicht gestattet. Denn die Züge gehören zum öffentlichen Personenfernverkehr und sind wesentlich teurer.

Eine Ausnahme gilt nur dann, wenn der Regional- oder Nahverkehrszug mindestens 20 Minuten Verspätung und der Reisende dadurch seinen Anschluss verpasst hat. Einfach in den ICE steigen sollte man allerdings nicht, denn auch hier gilt: Wer ohne Fahrschein fährt und vom Kontrolleur erwischt wird, muss zahlen! Betroffene müssen sich also auch in diesem Fall erst das ICE-Ticket für die Strecke kaufen und sich dann das Geld vom Verkehrsunternehmen, dessen Zug verspätet war, zurückerstatten lassen.

Auch die Nutzung der 1. Klasse ist mit dem 49-Euro-Ticket nicht ohne Aufpreis gestattet. Doch Hoffnung naht, denn bereits zum 1. Juli soll eine Regelung für das 1. Klasse-Upgrade innerhalb des Deutschlandtickets gefunden sein.

ICE mit 49-Euro-Ticket: Verhandlungen über Freigabe weiterer IC-Strecken

Die obigen IC-Strecken, die das Befahren mit dem 49-Euro-Ticket ermöglichen, könnten in Zukunft noch um weitere Verbindungen erweitert werden. Derweil laufen Verhandlungen für die Verbindungen zwischen Bremen und Emden sowie zwischen Erfurt und Gera. Auch weitere Bundesländer seien im Austausch mit der Deutschen Bahn, sagte eine Sprecherin „Merkur.de“.