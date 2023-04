49-Euro-Ticket: Kann ich mit dem Deutschlandticket auch 1. Klasse fahren?

Am 1. Mai 2023 startet das 49-Euro-Ticket, auch bekannt als Deutschlandticket, in Deutschland und NRW. Dann dürfen bundesweit mit einem einzigen Ticket alle Busse und Bahnen des Nah- und Regionalverkehrs für 49 Euro im Monat genutzt werden. Eine Frage aber stellt sich kurz vor dem Start jedoch noch.

Darf auch die 1. Klasse der Bahnen mit dem 49-Euro-Ticket genutzt werden? Die Antwort lautet für alle Interessierten leider, dass dies nicht möglich ist. Doch Hoffnung naht. Denn bereits zum 1. Juli soll eine Regelung gefunden sein, mit dem 49-Euro-Ticket dann auch die 1. Klasse zu nutzen.

Allerdings, so schränkte NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer von den Grünen bereits ein, muss dann auch ein entsprechendes Zusatzticket gezogen werden. Und das soll alles andere als günstig sein – dann aber zumindest ebenfalls für den ganzen Monat gültig sein.

So soll auch das Zusatzticket als Abo erhältlich sein. Die Kosten sollen laut Krischer bei 69 Euro für das Zusatzticket liegen. So würde das 49-Euro-Ticket für die 1. Klasse in den Regionalbahnen der Deutschen Bahn insgesamt 118 Euro kosten.

49-Euro-Ticket: Zusatzticket für die Fahrradmitnahme

Neben einem Zusatzticket für die 1. Klasse soll es auch ein Zusatzticket für die Mitnahme von Fahrrädern geben. Auch das Zusatzticket für Fahrräder soll ab dem 1. Juli erhältlich sein. Dies soll im Gegensatz zum Zusatzticket für die 1. Klasse aber mit 39 Euro pro Monat deutlich günstiger ausfallen.

49-Euro-Ticket: Hier gibt es das Zusatzticket für die 1. Klasse

Das Zusatzticket für die 1. Klasse soll ab dem 1. Juni 2023 erhältlich sein. Darüber aber müssen sich zunächst noch regionale Gremien der Tariforganisationen in NRW entscheiden. Danach soll es landesweit zu kaufen sein. Wie das Ticket dann aussieht, bleibt abzuwarten.

49-Euro-Ticket: In welchen Zügen kann ich die 1. Klasse nutzen?

In Nordrhein-Westfalen soll das Zusatzticket für die 1. Klasse im gesamten Bundesland gelten. Das heißt, dass dann auch überall dort, wo eine 1. Klasse angeboten wird, diese auch mit dem Ticket genutzt werden kann. Allerdings gilt dies nur für den Nah- und Regionalverkehr.

Wer also mit dem Fernverkehr unterwegs ist, dem bringt das Zusatzticket für das 49-Euro-Ticket in dem Falle nichts. Auch ist die Nutzung des Zusatztickets in anderen Bundesländern ebenfalls nicht möglich, hier wird wahrscheinlich ebenfalls ein Zusatzticket, gültig für das jeweilige Bundesland, gezogen werden müssen. Bereits jetzt erklärten Niedersachsen, Hessen und Rheinland-Pfalz, dass sie ähnliche Pläne bezüglich eines Zusatztickets für die 1. Klasse beim 49-Euro-Ticket verfolgen.