Harry Potter-Zauber in Köln: 11 Orte, an denen ihr euch wie in Hogwarts fühlt

Die Harry Potter-Reihe gehört zweifelsohne zu den beliebtesten Bücher- und Filmreihen, die es je gegeben hat. Millionen von Fans auf der ganzen Welt träumen davon, in die magische Welt von Hogwarts einzutauchen: Auf Gleis 9 ¾ in den Hogwarts-Express steigen, in der Winkelgasse shoppen, in der verbotenen Abteilung der Hogwarts-Bibliothek stöbern oder im Gewächshaus von Professor Sprout in Kräuterkunde unterrichtet werden.

In Köln gibt es mehrere Orte, an denen man dem Zauber von Harry Potter näher kommt, als man glauben könnte.

„Harry Potter: Visions of Magic“ im Odysseum Köln

Die interaktive Ausstellung „Harry Potter: Visions of Magic“ im Odysseum lockt auf über 3000 Quadratmetern Harry-Potter-Fans aus ganz Deutschland – und darüber hinaus. Erlebt bekannte Schauplätze, wie den Raum der Wünsche, das Zaubereiministerium oder das Hogwarts-Express-Gleis 9 ¾ hautnah. Es gibt interaktive Videoinhalte, akustische und visuelle Installationen – und schon fast ein Muss: der Zauberstab darf hier natürlich auch geschwungen werden.

Die Ausstellung ist ab dem 8. Dezember 2023 bis zum 31. August 2024 geöffnet. Alle weiteren Infos zur Harry Potter-Ausstellung im Odysseum in Köln 2023 findet ihr hier.

Adresse: Corintostraße 1, 51103 Köln

Das Buchantiquariat Siegfried Unverzagt als „Flourish & Blotts“

Dieses Lädchen erinnert einfach zu sehr an den Buchladen Flourish & Blotts in der Potter’schen Winkelgasse – denn in den Filmen decken sich hier die Hogwarts-Schüler zum neuen Schuljahr mit Büchern ein. Mindestens genauso viel zum Stöbern, verwinkelte Ecken und meterhohe Regale voller Bücher gibt es beim Buchantiquariat Siegfried Unverzagt auf der Lintgasse. Und: Hier gibt es eine große Auswahl an Harry-Potter-Büchern und -Fanartikeln.

Adresse: Limburger Straße 10 Direkt am Friesenplatz/Hohenzollernring, 50672 Köln

Ein Spaziergang in der Winkel(Lint-)gasse

Ein Abstecher in die Winkelgasse ist für viele Harry-Potter-Fans ein Traum. Doch was, wenn man nicht nach London reisen kann? Kein Problem, denn die Altstadt in Köln bietet eine tolle Alternative. Die engen Gassen der Lintgasse und die alten Fachwerkhäuser erinnern an die magische Einkaufsstraße des Films. Hier lässt es sich wunderbar durch die Läden bummeln, wie dem Buchantiquariat Siegfried Unverzagt, und in die Welt von Harry Potter eintauchen.

Adresse: Lintgasse (Altstadt-Nord), 50667 Köln

Harry-Potter-Themenbereich im Phantasialand

Das Phantasialand in Brühl hat einen eigenen Themenbereich namens „Klugheim“, der an die Welt von Harry Potter angelehnt ist. Der Bereich wurde am 30. Juni 2016 auf dem Gelände der ehemaligen Westernstadt eröffnet und bietet seinen Besuchern eine mystische Atmosphäre mit vielen kleinen Gassen, Häusern und Basaltfelsen.

Das Highlight des Themenbereichs ist die Achterbahn Taron, ein Multi-Launch-Coaster und mit 1,3 Kilometern Länge und einer Geschwindigkeit von 117 Stundenkilometern einer der Längsten und Schnellsten weltweit. Die Bahn ist sowohl von außen als auch aus Sicht der Mitfahrer ein echter Hingucker und sollte bei keinem Besuch im Phantasialand verpasst werden – besonders nicht von Potter-Fans.

Adresse: Berggeiststraße 31-41, 50321 Brühl

Kremers Nascherlebnis

In der Kölner Altstadt befindet sich ein ganz besonderes Süßigkeiten-Geschäft: Kremers Nascherlebnis. In einem wunderschönen Fachwerkhaus aus dem 18. Jahrhundert, welches problemlos als Filmset eines der Harry-Potter-Filme hätte dienen können, werden auf zwei Etagen jegliche Süßigkeiten-Fantasien bedient.

Auf alten Weinfässern und -kisten präsentiert, findet ihr hier ca. 90 verschiedene Leckereien, darunter auch viele vegane und zuckerfreie. Ihr könnt euch einfach eine Tüte schnappen und nach Lust und Laune euren persönlichen Wunschmix selbst zusammenstellen.

Fruchtgummi, Lakritz, Weingummi, Lollis, Kaugummis, Bonbons, Fudge, Karamell, Schokolade, Nougat, frisches Popcorn – hier findet wohl jeder sein bevorzugtes Nascherlebnis.

Adresse: Lintgasse 5, 50667 Köln

Martinsbad in Köln – mitten auf der „Winkelgasse“

Mitten auf der Lintgasse, der Winkelgasse 2.0., befindet sich ebenso das historische Martinsbad, verborgen hinter einem Hogwarts-ähnlichen Steinbogen. Hier wartet ein Thermalbad mit Quellwasser aus dem hauseigenen Brunnen – angereichert mit Meersalz, indem es sich bei 32 Grad einfach nur gut gehen lässt, auf euch. Eine Sonnendusche, ein Massage- und Ganzkörperkosmetikangebot, ein Solarium sowie ein Dampfbad sorgen außerdem für euer ganz persönliches Spa-Erlebnis – welches sich Harry Potter sicherlich auch selbst hin und wieder gerne gegönnt hätte.

Adresse: Lintgasse 10-12, 50667 Köln

Schloss Drachenburg in Königswinter als „Hogwarts“

Schloss Drachenburg auf dem Drachenfels gehört für Harry Potter-Fans aus dem Kölner Umland zum Favorit. Hoch oben auf dem Hügel in Königswinter gelegen, ca. 40 Kilometer von Köln, und mit seinen vielen kleinen Türmchen versprüht es eine ähnliche Atmosphäre wie die berühmte Zauberschule Hogwarts. Es gibt sogar einen Turm, der an den Turm von Hogwarts erinnert, in dem Harry Potters Zimmer war.

Die Sicht von der Drachenburg könnte Potter allerdings neidisch machen: Bei gutem Wetter könnt ihr bis zum Kölner Dom blicken. Apropos „Kölner Dom“, …

Adresse: Drachenfelsstraße 118, 53639 Königswinter

Kölner Dom als „Große Halle“ in der Hogwarts-Schule

Die Große Halle von Hogwarts ist der zentrale Ort der Schule. Hier werden die Schüler in ihre Häuser eingeteilt, hier finden die feierlichen Festmahle statt und hier treffen sich die Schüler zum Frühstück. Auch die Eulen bringen hier morgens die Post. Der Kölner Dom ist ein ähnlicher Ort: Er ist imposant, festlich und hat eine magische Aura.

Ein Manko gibt es allerdings: Die Decke des Kölner Doms kann sich leider nicht so schön wie die der Großen Halle verwandeln.

Adresse: Domplatte, Domkloster 4, 50667 Köln

Die Katakomben Kölns als „Die Kammer des Schreckens“

In Köln gibt es zwar keinen Basilisk in einem dunklen Raum, dafür aber den Kronleuchtersaal in der Kanalisation. Der Raum ist so beeindruckend, dass man sich wie in den unterirdischen Tiefen von Hogwarts fühlt. Und: 1890 wurde er zur Einweihung der Kanalisation mit zwei Kronleuchtern geschmückt. Knapp 100 Jahre später wurden die verrotteten Kronleuchter durch einen neuen ersetzt, der originalgetreu nachgebaut wurde.

Führungen durch die Kanalisation sind möglich, Tickets gibt es hier.

Adresse: Bahnhofsvorplatz, 50667 Köln

Team X: Die magische Bibliothek als „Die verbotene Abteilung der Bibliothek“

Träumt ihr schon lange davon, euch in den verbotenen Teil der Hogwarts-Bibliothek zu wagen? Dann macht euch auf den Weg nach Köln! Das Team X hat dort einen detailverliebten Escape Room entwickelt, der euch in eine magische Bibliothek, nach Vorbild von Harry Potter, entführt.

In 60 Minuten müsst ihr Rätsel lösen und Hinweise finden, um einen wertvollen Gegenstand zu bergen. Wer es schafft, hat nicht nur ein Abenteuer erlebt, sondern auch sein Können unter Beweis gestellt. Aber Vorsicht: Die Zeit läuft euch davon!

Adresse: Vorgebirgstraße 59, 50677 Köln

