Harry-Potter-Zauber in Köln: Diese Fotos der neuen Ausstellung sind einfach magisch

Im Kölner Odysseum können Harry-Potter-Fans ab Freitag, 8. Dezember 2023, in die magischen Sphären Hogwarts‘ eintauchen. In der neuen Erlebniswelt mit dem zauberhaften Namen „Visions of Magic“ erwartet Besucher zahlreiche Schauplätze aus den Büchern und Filmen, die mithilfe von Licht, Musik und Technik so detailgetreu wie möglich rekonstruiert wurden. So ist beispielsweise ein Spaziergang in der Großen Halle von Hogwarts oder dem Raum der Wünsche möglich. Und: jeder Besucher bekommt einen eigenen Zauberstab.

Wie magisch es in der Ausstellung wirklich aussieht, erfahrt ihr schon vor eurem Besuch in unserer Bildergalerie.

Zu den Highlights der Harry-Potter-Ausstellung, Infos zu Ticketpreisen, Terminen und Anfahrt zum Odysseum in Köln gelangt ihr hier.

