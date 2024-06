Kurztrip mit Nervenkitzel: 7 Freizeitparks rund um Düsseldorf

Vergesst den Alltag, rein in die Achterbahn! Rund um Düsseldorf warten neben dem bekannten Phantasialand noch weitere Freizeitparks darauf, von euch entdeckt zu werden. Ob rasante Achterbahnen, märchenhafte Abenteuer oder spritzige Wasseraction – hier findet jeder etwas nach seinem Geschmack.

Phantasialand in Brühl

Der beliebteste Freizeitpark in NRW ist wohl das Phantasialand in Brühl. Das bestätigte kürzlich eine deutschlandweite Umfrage. Auch wenn die meisten Freizeitparks in Deutschland ihr Areal verschiedenen Themen widmen, ist im Phantasialand bei Köln alles nochmal ausgefallener und bis in das kleinste Detail liebevoll gestaltet.

Der Vergnügungspark nimmt euch unter anderem in verschiedene Themenwelten wie Afrika und China mit. Ihr spaziert durch hübsche Kulissen wie das Berlin der 20er Jahre oder aber der mittelalterlichen Fantasiewelt Klugheim, bevor ihr eine Fahrt mit einer der zahlreichen actiongeladenen Achterbahnen unternehmt. Viele der Attraktionen sind außerdem aktuelle Rekordhalter in verschiedenen Disziplinen. So hat beispielsweise die Highspeed Achterbahn Taron den weltweit intensivsten Katapult-Antrieb, den es bei einer Achterbahn dieser Bauart gibt.

Doch nicht nur Adrenalin-Fans kommen auf ihre Kosten, auch Familien mit jüngeren Kindern und Freizeitpark-Besucher mit einem nicht allzu festen Magen haben eine große Auswahl von Fahrgeschäften auf die sie sich freuen können. Entdeckt zum Beispiel das nostalgische Kettenkarussel, seht euch eine der phantasievollen Shows an oder fahrt eine Runde mit der Crazy Bats Achterbahn, die euch im Dunkeln durch die Gegend fährt.

Die wichtigsten Infos im Überblick:

Eintritt: Erwachsene zahlen 64 Euro, Kinder von 4 bis 11 Jahre 54 Euro.

Erwachsene zahlen 64 Euro, Kinder von 4 bis 11 Jahre 54 Euro. Adresse: Berggeiststr. 31-41, 50321 Brühl

Berggeiststr. 31-41, 50321 Brühl Öffnungszeiten: Anfang März bis Anfang November täglich von 9 bis 18 Uhr, vom 16. November 2024 bis 26. Januar 2025 im Phantasialand Wintertraum jeweils von 11 bis 20 Uhr.

Anfang März bis Anfang November täglich von 9 bis 18 Uhr, vom 16. November 2024 bis 26. Januar 2025 im Phantasialand Wintertraum jeweils von 11 bis 20 Uhr.

Wunderland in Kalkar

Im flachen Niederrhein, kurz vor der niederländischen Grenze, ragt ein mit einer Berglandschaft bemalter Kühlturm in den Himmel. Keine Frage, das muss das Wunderland Kalkar, liebevoll auch „Kerni“ genannt, sein!

Einst war der Turm Teil eines nie in Betrieb genommenen Kernkraftwerks. Heute jedoch steht er als Symbol für den extra Spaßfaktor! Auf dem Gelände des ehemaligen Kraftwerks ist ein Freizeitpark entstanden, der Groß und Klein begeistert. Ob rasante Achterbahnen, gemütliche Karussells oder Shows – unter den 40 Attraktionen findet jeder etwas nach seinem Geschmack. Apropos „Geschmack“: Softeis und Getränke (Softdrinks, Wasser, Kaffee, Tee) gibt es hier gratis – und ohne Ende.

Das Highlight ist wohl die Attraktion „Vertical Swing„, ein 58 Meter hohes Kettenkarussell, dass bis über den Kühlturm hinaus aufsteigt und einen Blick über den Rhein bis nach Holland bietet.

Die wichtigsten Infos im Überblick:

Eintritt: Kinder bis 1,29 Meter und ab 3 Jahre zahlen 22,50 Euro, Erwachsene 27,50 Euro.

Kinder bis 1,29 Meter und ab 3 Jahre zahlen 22,50 Euro, Erwachsene 27,50 Euro. Adresse: Griether Straße 110-120, 47546 Kalkar

Griether Straße 110-120, 47546 Kalkar Öffnungszeiten: Ende März bis Anfang November durchschnittlich von 10 bis 18 Uhr, je nach Saison.

Ende März bis Anfang November durchschnittlich von 10 bis 18 Uhr, je nach Saison.

Movie Park in Bottrop

Wer auf Filme und deren berühmte Figuren steht und ein fast schon glamouröses Ambiente erleben möchte, der sollte dem Movie Park Germany einen Besuch abstatten. Gerade Freunde der „United States of America“ werden hier auf ihre Kosten kommen, da der Park in mehrere Bereiche der Staaten eingeteilt ist.

Der Freizeitpark, der früher noch den Namen Warner Movie Park trug, ist heute noch mit der bekannten amerikanischen Film- und Fernseh-Produktionsfirma gepartnert. Die verkleideten Maskottchen sorgen bei Klein und Groß für Freude. Gerade Figuren wie Spongebob Schwammkopf oder von Paw Patrol sind beliebt. Aber auch Erwachsene kommen durch Attraktionen zu Themen wie Van Helsing und The Walking Dead auf ihre Kosten!

Im als „Old West“ bezeichneten Western-Areal befindet sich mit dem MP Xpress die erste in Deutschland eröffnete Holzachterbahn, die noch heute zuverlässig für breites Grinsen und fliegende Haare durch die immense Beschleunigung sorgt. Die Katapult-Achterbahn mit Star Trek Thematik schleudert euch noch eine ganze Ecke heftiger durch die engen Kurven und mit dem Ghost Chaser setzt ihr euch in eine eigenwillige Mixtur aus Achter- und Geisterbahn.

Die wichtigsten Infos im Überblick:

Eintritt: Kinder 4 bis 11 Jahre zahlen 52,90 Euro (Onlineshop ab 29,90 Euro), Erwachsene 57,90 Euro (Onlineshop ab 29,90 Euro).

Kinder 4 bis 11 Jahre zahlen 52,90 Euro (Onlineshop ab 29,90 Euro), Erwachsene 57,90 Euro (Onlineshop ab 29,90 Euro). Adresse: Warner-Allee 1, 46244 Bottrop

Warner-Allee 1, 46244 Bottrop Öffnungszeiten: Ende März bis Anfang November durchschnittlich von 10 bis 18 Uhr, je nach Saison.

Ende März bis Anfang November durchschnittlich von 10 bis 18 Uhr, je nach Saison.

Fort Fun Abenteuerland (Sauerland)

Fort Fun ist der einzige Western-Freizeitpark in NRW! Zwar ist der Park eher auf die kleineren Menschen ausgerichtet, aber die ungewöhnlichen Attraktionen bieten auch den älteren Semestern ordentlich Spaß!

Der Motto-Freizeitpark in Bestwig bietet euch neben klassischen Fahrgeschäften wie Achterbahnen und Wildwasserbahnen auch wirklich einzigartige Erlebnisse, die ihr euch nicht entgehen lassen solltet. Mit der Attraktion, die auf den Namen Wild Eagle getauft wurde, bekommt ihr beispielsweise einen sagenhaften Überblick über den weiträumigen Bereich des Freizeitparks. Nachdem es für euch zuerst auf einen Berg hinauf geht, steigt ihr in einer Art Gleitdrachen, der an einen Führungsschiene befestigt ist.

Nach dem Startschuss geht es für euch stolze 700 Meter den Berg hinab, wobei ihr eine Geschwindigkeit von bis zu 80 km/h erreichen könnt. Wer sich fragt, wie sich das Fliegen als Vogel anfühlt, dem wird hier die Antwort auf diese Frage gegeben.

Sollten die großen Fahrgeschäfte wegen eines nervösen Magens nichts für euch sein, probiert eine der zahlreichen Indoor-Aktivitäten aus: Manövriert euch beispielsweise wie ein Spion durch eine Laser-Anlage oder spielt ein cooles Videospiel in 3D. Außerdem ist die Sommerrodelbahn im Fort Fun zu erwähnen, die mit ihren 1300 Metern Länge sogar zur Längsten in Europa gehört.

Insgesamt können sich Besucher auf 47 Attraktionen und Shows freuen, bei denen für jeden etwas dabei sein sollte!

Die wichtigsten Infos im Überblick:

Eintritt: von 90 bis 150 Centimeter Körpergröße kostet das Ticket 24,50 Euro, ab 150 Centimeter 28,50 Euro, Kinder unter 90 Centimeter (oder unter 4 Jahren) kommen gratis rein.

von 90 bis 150 Centimeter Körpergröße kostet das Ticket 24,50 Euro, ab 150 Centimeter 28,50 Euro, Kinder unter 90 Centimeter (oder unter 4 Jahren) kommen gratis rein. Adresse: Aurorastraße 50, 59909 Bestwig

Aurorastraße 50, 59909 Bestwig Öffnungszeiten: Ende März bis Ende Oktober durchschnittlich von 10 bis 18 Uhr, je nach Saison

Ende März bis Ende Oktober durchschnittlich von 10 bis 18 Uhr, je nach Saison

Efteling in Kaatsheuvel (Niederlande)

Eine verspielte und detailreiche Märchenwelt im Nachbarland Niederlande bietet der Park Efteling. Neben bekannten Figuren wie Hänsel und Gretel oder Dornröschen, erwarten euch auch Drachen und Riesen in einem Märchenwald. Der ganze Park ist als Märchen gestaltet und bietet so eine Zuflucht in einer fantasievolle Welt.

Neben einer rasanten Holzachterbahn und einer stählernen Achterbahn mit Looping bietet der Park außerdem den Wassercoaster namens „Der Fliegende Holländer„, der garantiert keinen trocken lässt!

Nicht so actiongeladen, aber trotzdem empfehlenswert ist die Fahrt mit „Droomvlucht“, einer Bahn mitten durch eine zauberhafte Märchenwelt, welche die Augen der Kinder zum Leuchten bringen wird.

Für diesen Freizeitpark könnte es empfehlenswert sein, eine Übernachtung zu buchen, da die Anfahrt von etwa 2 Stunden doch schon schlauchen kann. Am nächsten Tag darf man als Hotelgast schon 30 Minuten vor der eigentlichen Eröffnung in den Park.

Die wichtigsten Infos im Überblick:

Eintritt: Erwachsene und Kinder ab 4 Jahren zahlen zwischen 38 und 54 Euro. Kinder bis 3 Jahre erhalten freien Eintritt.

Erwachsene und Kinder ab 4 Jahren zahlen zwischen 38 und 54 Euro. Kinder bis 3 Jahre erhalten freien Eintritt. Adresse: Europalaan 1, Kaatsheuvel, Niederlande

Europalaan 1, Kaatsheuvel, Niederlande Öffnungszeiten : 10 bis 18 Uhr, im Sommer von 10 bis maximal 22 Uhr

: 10 bis 18 Uhr, im Sommer von 10 bis maximal 22 Uhr

Indoor-Erlebnisfabrik Eloria in Bottrop

Regen oder Sonnenschein? In der Eloria Erlebnisfabrik ist das egal! Auf 6000 Quadratmetern tauchen Besucher in eine Welt voller Nostalgie und spannender Abenteuer ein. Themenräume, innovative Spielerlebnisse und Events warten darauf, entdeckt zu werden – wetterunabhängig und für jedes Alter geeignet.

Das Highlight ist wohl die nostalgische Welt von Exploria: Hier gibt es Berlin rund um die 20er Jahre zum Anfassen! Erforscht die Stadt und löst gemeinsam die Missionen. Soviel vorweg: Eure Reise wird von mysteriösen Bekanntschaften und Ereignissen geprägt sein.

Aber auch Outdoor gibt es hier einiges zu Erleben: Im Sommer werden unter anderem bei den „Elolympischen Sommerspielen“ bis zu 15 Disziplinen – zwischen der historischen Waschkaue und dem 1873 erbauten Malakoffturm – Geschicklichkeit, Wissen und Teamwork auf die Probe gestellt.

Die wichtigsten Infos im Überblick:

Eintritt : Erwachsene zahlen ab 25 Euro, Kinder (8 bis 15) zahlen ab 18 Euro.

: Erwachsene zahlen ab 25 Euro, Kinder (8 bis 15) zahlen ab 18 Euro. Adresse : Knappenstraße 36, 46238 Bottrop

: Knappenstraße 36, 46238 Bottrop Öffnungszeiten :

:

Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen

Die Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen ist mehr als nur ein Zoo, sie ist ein Freizeiterlebnis für die ganze Familie. Auf dem Gelände des ehemaligen Ruhr-Zoos begebt ihr euch auf eine Reise durch drei verschiedene Themenwelten: Alaska, Afrika und Asien. An einem Tag die Tierwelt dieser Kontinente hautnah erleben – in der Zoom Erlebniswelt ist es möglich!

In den drei Themenwelten begegnen euch, na klar, Eisbären in Alaska, ein Unterwasserglastunnel und eine Fahrt durch den „Alaska Ice Adventure“, eine simulierte Fahrt in einem Iglu auf einer Eisscholle. In der Savanne Afrikas könnt ihr auf einer Bootstour Elefanten, Giraffen und Löwen aus nächster Nähe beobachten, ehe euch im Asienbereich ein echtes Dschungelabenteuer erwartet.

Am Eingang der Zoom Erlebniswelt erwartet euch der Grimberger Hof, der die Nutztiere Mitteleuropas beherbergt. Hier könnt ihr unter anderem Kühe, Schweine, Ziegen und Schafe hautnah erleben und sogar im Streichelzoo mit ihnen kuscheln. Ein gemütlicher Biergarten lädt zum Verweilen ein und ein Kletterspielplatz sorgt für extra Spaß bei den Kindern.

Die wichtigsten Infos im Überblick:

Eintritt : Erwachsene zahlen 21,50 Euro, Kinder (4 bis 12) zahlen 14 Euro.

: Erwachsene zahlen 21,50 Euro, Kinder (4 bis 12) zahlen 14 Euro. Adresse : Bleckstraße 64, 45889 Gelsenkirchen

: Bleckstraße 64, 45889 Gelsenkirchen Öffnungszeiten : 9 bis 18 Uhr, in den Sommermonaten bis 18.30 Uhr, November bis März 10 bis 17 Uhr

: 9 bis 18 Uhr, in den Sommermonaten bis 18.30 Uhr, November bis März 10 bis 17 Uhr

Weitere Tipps zum Thema Freizeit und Ausflüge in NRW findet ihr hier.