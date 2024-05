Freizeitpark Ranking 2024: Die Nummer 1 liegt in NRW!

Die Sommersaison in den Freizeitparks hat begonnen und die Auswahl ist riesig. Das Portal „kurz-mal-weg.de“ hat 92 Freizeitparks in Deutschland unter die Lupe genommen und anhand ihrer Social-Media-Präsenz gerankt – mit überraschendem Ergebnis: Den ersten Platz belegt das Phantasialand in Brühl bei Köln!

Beliebtheit und detaillierte Themenwelten überzeugen

Das Phantasialand ist bekannt für seine detailliert gestalteten Themenwelten und seine rasanten Achterbahnen. Mit zwei neuen Attraktionen in der Saison 2024, die besonders Familien und Kinder begeistern dürften, lockt der Park Besucher aus ganz Deutschland und darüber hinaus an.

Die Sommersaison 2024 wurde pünktlich mit den Osterferien in NRW eingeläutet. Ein tödlicher Unfall eines Mitarbeiters während Wartungsarbeiten überschattete die Öffnung allerdings.

Social-Media-Ranking kürt Phantasialand auf Platz eins

Das Ranking des Portals basiert auf dem Suchvolumen auf Youtube und Tiktok sowie der Anzahl der Follower auf Instagram und Facebook. So konnte das Phantasialand mit 366 Punkten (nur 2 Punkte vom perfekten Ergebnis entfernt!) den ersten Platz ergattern. Knapp dahinter folgen der Europa-Park in Rust (362 Punkte) und der Heide Park in Soltau (361 Punkte).

Insgesamt 19 NRW-Freizeitparks im Ranking vertreten

Neben dem Phantasialand sind noch weitere Freizeitparks aus NRW in der Liste vertreten. So finden sich unter anderem der Freizeitpark Irrland am Niederrhein (Platz 8), der Ketteler Hof in Haltern am See (Platz 9) und der Movie Park bei Bottrop (Platz 10) auf den vorderen Plätzen. Insgesamt 19 Freizeitparks aus NRW schafften es in die Liste.

