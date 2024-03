„Wege entstehen dadurch, dass man sie geht“ – frei nach Erich Kästner ist und bleibt Deutschland im Reisefieber, und das trotz steigender Inflation. Rund 65 Millionen Urlaubsreisen treten deutsche Bürger jährlich an, bei den teuren Preisen für Flüge schauen nicht wenige von ihnen nach Alternativen.

Das beginnt schon bei der Wahl des Flughafens: Welche Auswirkungen das auf den Urlaubspreis haben kann, hat nun der Online-Reiseanbieter „weloveholidays“ untersucht.

Anhand interner Daten von Buchungen aus dem Jahr 2023/2024 hat das Unternehmen die durchschnittlichen Kosten einer Pauschalreise von allen deutschen Flughäfen aus analysiert und somit die günstigsten Abflughäfen Deutschlands ermittelt. Das überraschende Ergebnis: Gleich drei Flughäfen aus NRW zeichnen sich als besonders günstig für Pauschalreisen aus.

„Ob man nun einen Urlaub im Spätsommer oder im Winter plant, unsere Analyse macht deutlich, dass die Wahl des Abflughafens einen erheblichen Einfluss auf die Kosten eines Urlaubs haben kann“, fasst Dr. Jan Kuklinski, General Manager von „weloveholidays“, die Analyse zusammen. „Der Vergleich zwischen regionalen Flughäfen kann beim Kostensparen helfen, ebenso wie auch die Option, von verschiedenen Flughäfen abzufliegen und zurückzukehren.“

Das sind die günstigsten Abflughäfen für Pauschalreisen in Deutschland

Info: Die folgenden Durchschnittspreise errechnen sich durch den geteilten Durchschnittspreis einer Pauschalreise im Sommer und im Winter.

NRW-Spitzenreiter ist der Flughafen Dortmund auf Platz 3, dicht gefolgt vom Flughafen Münster-Osnabrück mit durchschnittlichen Urlaubspreisen von 602 Euro pro Person auf dem vierten Platz. Unter den großen und populären Flughäfen weit vorne: der Flughafen Köln-Bonn. Der CGN erobert mit gerade einmal 609 Euro pro Person den fünften Platz – stolze 73 Euro weniger als der Jahresdurchschnitt im benachbarten Düsseldorf.

Mit Sommerpreisen zwischen 607 und 651 Euro pro Person bieten alle drei zentral gelegenen Flughäfen der Top 5 den NRW-Bürgern erschwingliche Möglichkeiten, um in der Hochsaison in den Urlaub zu fliegen. In der Wintersaison ist der Flughafen Münster-Osnabrück sogar noch günstiger als der Flughafen Dortmund.

Auch der erste Platz der Auflistung, der Flughafen Frankfurt Hahn, kann im Winter besonders punkten: Dann werden hier günstige 405 Euro pro Person fällig, im Sommer hingegen sind es 540 Euro – zusammengenommen im Jahresdurchschnitt also 510 Euro.

Frankfurt Hahn – 510 Euro im Durchschnitt pro Person Memmingen Allgäu – 571 Euro im Durchschnitt pro Person Dortmund – 593 Euro im Durchschnitt pro Person Münster Osnabrück – 602 Euro im Durchschnitt pro Person Köln/Bonn – 609 Euro im Durchschnitt pro Person Nürnberg – 618 Euro im Durchschnitt pro Person Bremen – 619 Euro im Durchschnitt pro Person Saarbrücken – 623 Euro im Durchschnitt pro Person Dresden – 664 Euro im Durchschnitt pro Person Stuttgart – 680 Euro im Durchschnitt pro Person Düsseldorf – 682 Euro im Durchschnitt pro Person Hamburg – 685 Euro im Durchschnitt pro Person Berlin Brandenburg – 708 Euro im Durchschnitt pro Person Hannover – 730 Euro im Durchschnitt pro Person München – 734 Euro im Durchschnitt pro Person

Eher weniger überraschend: Große Flughäfen, etwa Berlin Brandenburg, München und Frankfurt am Main, gehören zu den teuersten des Landes. Die beliebtesten Reiseziele für deutsche Urlauber bleiben Mallorca, gefolgt von anderen Balearischen Inseln, der Türkei und griechischen Inseln, etwa Rhodos und Kreta. Die durchschnittliche Reisedauer aller analysierten Urlaube beträgt neun Nächte, wobei Urlaube für sieben Nächte am beliebtesten sind.

