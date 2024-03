Lukas Podolski eröffnet Mangal Döner am Flughafen Köln/Bonn

Der Flughafen Köln/Bonn blickt gespannt auf die anstehende Sommersaison und bereits jetzt steht fest: Hungrig muss hier niemand in die Lüfte aufsteigen. Mit der Eröffnung von Mangal x LP10 dürfen sich Reisende nicht nur auf den populären Poldi-Döner freuen, sondern auch auf zahlreiche weitere, traditionelle türkische Spezialitäten.

Thilo Schmid, Vorsitzender der Geschäftsführung des Airports, durfte das Eröffnungsband an der Seite von Lukas Podolski durchschneiden. Dabei hält er fest: „Im EM-Jahr und vor der Umstellung auf unseren Sommerflugplan freuen wir uns ganz besonders auf diese Ergänzung des gastronomischen Angebots am Standort.“

Rund 160 Quadratmeter groß ist das Restaurant in der Abflugebene des Terminals 1, in der sich auch die Besucherterrasse befindet. Abgesehen von einem Fast-Food-Restaurant, einer Bäckerei und dem Café Bistro Leysieffer gibt es an dieser Stelle im Airport kaum Konkurrenz.

Lukas Podolski serviert erste Döner am Flughafen Köln/Bonn

Lukas Podolski feierte die Eröffnung auch selbst vor Ort: Er begab sich stilecht hinter den Tresen, um den zahlreichen Kunden ihren ersten Döner am Kölner Flughafen zu servieren – ganz egal ob mit alles, mit scharf oder ohne Tomaten. Dazu wurde dann noch eine passende Torte angeschnitten – und Musik gab es auch.

Wie man im Instagram-Video sehen kann, war Poldi mit viel Herzblut dabei: „Es ist mir eine große Freude und eine Ehre, in meiner Heimatstadt Köln am Flughafen mit einem weiteren ‚Mangal Döner x Lukas Podolski‘-Store vertreten zu sein, gerade deshalb ist es mir wichtig, persönlich bei der Eröffnungsveranstaltung anwesend zu sein“.

Erst kürzlich musste Poldi für seine Aussagen zu den aktuellen Döner-Preisen Kritik einstecken – von schlechter Stimmung war vor Ort in Köln aber keine Spur. Ganz im Gegenteil: Die Zukunftsaussichten von Mangal Döner sehen prächtig aus, die Gastronomie mit Sitz in Köln expandiert fortlaufend weiter.

Weitere Promis nehmen sich das Geschäftsmodell zum Vorbild – etwa Rapper Massiv, unter dessen Namen jetzt am Düsseldorfer Hauptbahnhof eine neue „Baba’s Döner“-Filiale eröffnen soll.