Mangal x LP10: Lukas Podolski weitet Döner-Imperium aus – Neueröffnung auf dem Dorf

Er wurde Deutscher Meister, DFB-Pokalsieger, Weltmeister – und ist auch als Unternehmer erfolgreich im Geschäft: Lukas Podolski (37). Die Kölner Fußball-Ikone nennt das Fashionlabel Straßenkicker, die Eisdielen-Kette Ice Cream United und ein Döner-Imperium sein Eigen. Letzteres wird kontinuierlich ausgebaut. Zusammen mit der Marke Mangal hat Podolski im Jahr 2018 seine erste Döner-Filiale Mangal x LP10 in Köln eröffnet.

Mittlerweile betreibt Poldi 14 Filialen in sieben NRW-Städten – darunter in Köln, Bonn und Düsseldorf. Jetzt zieht es den Döner-Fan auch über die Stadtgrenzen hinaus aufs Dorf. Die nächste „Mangal x LP10“-Filiale soll in Pulheim-Stommeln öffnen. In dem 8500-Seelen-Dorf zwischen Köln und Düsseldorf freut man sich bereits jetzt auf den Poldi-Döner.

„Die Renovierungen laufen auf Hochtouren. Die Filiale müsste in den nächsten Wochen öffnen“, mutmaßt Adnan Ferdi, der im Wettbüro nebenan arbeitet. Der Türke ist selbst Mangal-Fan. „Ich esse nicht jeden Döner, eigentlich nur auf der Keupstraße in Köln-Mülheim oder eben bei Poldi. Die Qualität des Fleisches ist einfach sehr gut.“ Der Wettbüro-Angestellte sieht einen weiteren Vorteil für Mangal-Kunden in Pulheim: „Parkplätze haben wir hier auch genug.“

Auch Erika Schweren von der Tankstelle links neben der Mangal-Filiale freut sich über die Promi-Dönerbude: „Das zieht viele Kunden hierher. Der Name wird erst mal ziehen, aber das Produkt muss dann auch gut sein.“ Die Tankwartin hat allerdings eine Befürchtung: „Wir haben ja hier noch einige andere Dönerbuden. Das ist halt die Frage, ob dann alle nur noch zu Poldi gehen.“

Wann die Filiale in Pulheim genau öffnet, ist noch ungewiss. Auf der Homepage der Dönerkette werden neue Filialen etwa in Köln, Mönchengladbach und Koblenz angekündigt – Pulheim-Stommeln ist noch nicht aufgeführt.