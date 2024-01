Nach dem Urlaub ist bekanntlich vor der nächsten Reise. Doch wohin soll es dieses Jahr gehen? Eine Antwort auf diese Frage liefert die britische Zeitung „The Times“. Diese hat eine Top-Liste der 40 interessantesten Städte („most exciting citites“) für 2024 veröffentlicht. Neben Weltmetropolen wie Los Angeles, New York oder Berlin befindet sich auch Düsseldorf im Ranking. Diese Punkte machen die Landeshauptstadt besonders sehenswert.

„Times“-Ranking: Deswegen gehört Düsseldorf zu den sehenswertesten Städten 2024

Mit Platz 36 von 40 befindet sich Düsseldorf zwar nicht gerade auf den Spitzenplätzen, dennoch schlägt die Landeshauptstadt im Ranking Städte wie Venedig, Mailand und sogar Paris. Laut der „Times“ würden hier vor allem Fans des zeitgenössischen Tanzes dank Institutionen wie dem „Tanzhaus nrw“ auf ihre Kosten kommen. Die Königsallee lasse mit den exklusivsten Boutiquen Deutschlands hingegen das Herz von modebewussten Reisenden höher schlagen.

Auch die Düsseldorfer Kunstszene wird von der britischen Zeitung hervorgehoben. In diesem Zusammenhang verweist sie auch auf den Kunstpalast, welcher Ende November 2023 seine große Neueröffnung nach drei Jahren Umbauzeit feierte. Daneben darf auch die Altstadt mit ihren rund 250 Bars, Kneipen und Restaurants nicht unerwähnt bleiben.

Zu guter Letzt fällt der „Times“ auch die leichte Erreichbarkeit der Stadt positiv auf. So würden Reiselustige die Metropole am Rhein bequem per Zug aus Köln oder Brüssel erreichen.

„Most exciting cities“ 2024: Das sind die Top-Plätze des Rankings

Auf die ersten zehn Plätze der „Times“-Topliste haben es diese Städte geschafft:

1. Antwerpen, Belgien

2. Athen, Griechenland

3. Kopenhagen, Dänemark

4. Innsbruck, Österreich

5. Oslo, Norwegen

6. Rom, Italien

7. Palermo, Italien

8. Los Angeles, USA

9. Berlin, Deutschland

10. Bordeaux, Frankreich

