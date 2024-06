Das „Irrland“ in der Nähe von Kevelaer wird zwar als Freizeitpark geführt, kommt aber mit einer wichtigen Einschränkung daher: Dieser Park richtet sich allen voran an jüngere Kinder unter 12 Jahren und ihre Eltern. Dennoch gehört der Park zu den beliebtesten Freizeiteinrichtungen am Niederrhein – und ist mehr als doppelt so groß wie das Phantasialand. Da das Irrland nur zwei Kilometer von der niederländischen Grenze entfernt ist, nutzen den Park auch viele Holländer als beliebtes Ausflugsziel. Ob Anfahrt, Attraktionen oder Ticket-Preise: Hier bekommt ihr alle Infos zum Irrland!

„Endlich mal die Kids auspowern!“ Dieses Vorhaben vieler Eltern offenbart im Irrland schnell eine zweite Seite. Am Ende sind die Großen meist genauso platt wie der werte Nachwuchs. Selbst für aktive und informierte Elternpaare ist die „Bauernhof Erlebnisoase“ irgendwo im niederrheinischen Nirgendwo noch immer ein Geheimtipp, was aufgrund der immensen Größe überrascht.

Irrland 2024: Neue Spielmöglichkeiten, neue Öffnungszeiten

Seit dem 15. März 2024 ist das Irrland wieder für euch geöffnet und startete aus der Winterpause in die neue Saison. Dabei gab es aber auch eine schlechte Neuigkeit, denn die Öffnungszeiten wurden verkürzt. Fortan hat der Freizeitpark nur noch von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

Auf FB schreiben die Verantwortlichen zur Einordnung: „Der zeitliche Aufwand der Parkreinigung ist in den letzten Jahren immer mehr geworden (Grillplätze, Attraktionen, Indoor-Hallen etc.). Und auch die Kioske werden am Abend noch für den nächsten Tag vorbereitet. Daher sind längere Öffnungszeiten aktuell nicht geplant. Natürlich geben wir direkt Bescheid, wenn sich da etwas ändert.“

In Sachen Tickets bleibt man dem bestehenden System treu: Tickets gibt es nur online, nicht vor Ort. Die Tickets können auch auf dem Handy vorgezeigt werden, müssen also nicht ausgedruckt werden. Für ein Tagesticket werden 11,50 Euro fällig, Kinder unter 2 Jahren kommen kostenlos rein, ebenso wie Geburtstagskinder zwischen 2 und 12 Jahren.

Spannende Neuigkeiten gibt es an allen Ecken und Enden zu entdecken: Das Aquädukt im Irrland-Nord ist endlich fertig und bietet einen komplett neuen Spielbereich, zudem wurde eine der Fassaden im Irrland-West ordentlich aufgehübscht.

Irrland Übersichtskarte: alle Attraktionen auf einen Blick

Ein Blick auf die Karte der Anlage verrät bereits: an Attraktionen ist das Irrland nicht arm. Hinter jeder Hecke verbirgt sich ein neues Abenteuer. Da staunen selbst Erwachsene gerne Bauklötze, während die Kids mit leuchtenden Augen von einem Spielgerät zum nächsten huschen.

Irrland: Das ist die Geschichte des Freizeitparks

Insgesamt hat das Irrland schon weit über 20 Jahre auf dem Buckel. Entstanden ist der Park in der Nähe von Kevelaer 1999 aus einem Bauernhof mit Maislabyrinth. Heute blicken die Verantwortlichen auf eine irrwitzige Fläche von 300.000 Quadratmetern. Und einige neue Baustellen zeigen bereits: Das Irrland wächst weiter.

Der nur einen Steinwurf von der holländischen Grenze entfernte Freizeitpark mag auch „große Kinder“ faszinieren, wurde seitens der Macher hinter den Kulissen aber konkret für jüngere Kids entwickelt – und wird auch so vermarktet. So heißt es bereits auf der Homepage: „Bei Gruppen mit Jugendlichen zwischen 12 und 18 Jahren muss vorab geklärt werden, ob ein Einlass möglich ist.“ So soll vermieden werden, dass die Spielgeräte zu stark beschädigt oder zweckentfremdet werden. In Begleitung der Eltern ist der Zugang natürlich auch für ältere Geschwister kein Problem.

Die Regeln hinter dem Irrland sollen vor allem eines garantieren: Spaß für die Kinder. Dementsprechend müssen auch Haustiere daheim bleiben – schließlich will niemand auf den vielen grünen Wiesen in Hundehäufchen treten. Auch Raucher werden streng kontrolliert. Rauchen ist grundsätzlich erlaubt, aber nur noch mit Aschenbecher (am Kiosk zum Selbstkostenpreis von 0,30 Euro erhältlich). Wer seine Kippen auf dem Boden verteilt und dabei erwischt wird, fliegt raus.

Alle Infos zum Irrland findet ihr auf der offiziellen Homepage.

Adresse: Irrland Erlebnislabyrinth – Die Bauernhof-Erlebnisoase, Am Scheidweg 1, 47624 Kevelaer-Twisteden, Nordrhein-Westfalen (Link zu Googlemaps)

Telefon: +49 (0)2832 976-656

Mail: info@irrland.de

Irrland Öffnungszeiten 2024: Wann hat der Freizeitpark geöffnet?

Das Irrland hat folgendermaßen für euch geöffnet:

15. März 2024 bis 3. November 2024: täglich von 9 bis 18 Uhr

Aufgrund zahlreicher Wasser-Attraktionen macht ein Besuch bei Sonnenschein Sinn. Allerdings könnt ihr auch zahlreiche überdachte und Indoor-Spielplätze erkunden.

Irrland Preise 2024: Wie teuer sind die Tickets für den Freizeitpark?

Die wichtigste Info zuerst: Der Zutritt zum Irrland ist nur noch mit vorab gekauften Online-Tickets möglich.

Preislich bleibt der Ausflug ins Irrland (im Vergleich zur Konkurrenz) weiterhin äußerst angenehm: Für 11,50 Euro gibt es das Tagesticket – ein Aufschlag von nur 50 Cent im Gegensatz zum Vorjahr. Kinder unter 2 Jahren kommen kostenlos rein. Parken ist grundsätzlich umsonst, es sind genügend Plätze vorhanden. Für 45 Euro könnt ihr euch bereits eine Jahreskarte sichern – sinnvoll für alle, die mehr als vier Aufenthalte vor Ort planen.

Der Gruppentarif von 8 Euro (ab 20 Personen) gilt von Montag bis Freitag (außer an Feiertagen) für Schulen (bis Klasse 6), Vereine und Kindergärten. Ansonsten kann eine Anfrage per Telefon oder kurzer E-Mail nicht schaden.

Wer mit mehreren Familien zum Grillen vorbeischauen will, sollte vorab einen Grillplatz reservieren. Knapp 90 verschiedene Plätze stehen zur Wahl, darunter sogenannte „Villen“, „Pavillons“ und „Fässer“ – die Preise variieren stark (weitere Infos findet ihr auf irrland.de). Einige Villen bieten Platz bis zu 100 Personen. Am Haupteingang erhält der Mieter gegen 20 Euro Pfand einen Zugangsschlüssel zum gebuchten Grill-Platz.

Die weiteren Kosten sind überschaubar: Ein Bollerwagen kostet 3 Euro Tagesmiete (plus 10 Euro Pfand). Sand- und Wasserspielzeug, Sonnencreme, Kohle und sogar Grill-Würstchen gibt es für wenig Geld vor Ort. Möglichkeiten für einen kurzen Snack gibt es mehrere, bei der Pommes-Schmiede im Irrland-Nord sind die Preise sehr familienfreundlich. Mitgebrachte Babynahrung kann an den Kiosken im Park aufgewärmt werden.

Irrland in Twisteden am Niederrhein: Anfahrt, Parken und Vorbereitung

Die Anfahrt von Düsseldorf aus dauert eine gute Stunde und führt euch über die A57 bis zur Ausfahrt 4 (Uedem), danach geht’s über Kevelaer ins verträumte niederrheinische Flachland. Das Irrland ist nur zwei Kilometer von der holländischen Grenze entfernt. Falls die Autobahnen mal wieder verstopft sein sollten: Die B9 von Krefeld aus ist eine brauchbare Alternative.

Um Sack und Pack zu transportieren, solltet ihr am besten mit einem Bollerwagen vorbeikommen. Da einige Wege aus feinkörnigem Sand bestehen, sollte sich euer Gefährt damit nicht allzu schwer tun. Alternativ könnt ihr auch vor Ort einen Bollerwagen zum Tagesmietpreis von 3 Euro (plus 10 Euro Pfand) ausleihen.

Noch eine wichtige Info für alle Wasserratten: Insbesondere im Sommer solltet ihr unbedingt Badekleidung und Handtücher mitnehmen – nur damit dürft ihr auf die großen Wasserrutschen oder ins riesige „Südsee“-Areal.

Die besten Attraktionen und Highlights im Irrland

Es fällt schwer, wirklich alle Highlights aufzuzählen. Nicht etwa, weil es zu viel Platz verschwenden und zu viel Arbeit machen würde. Sondern schlicht weil es ein wenig so wäre, als wenn euch jemand das Ende eines guten Films verraten würde. „Spoiler“ nennt man das bei Filmen – und auch hier ist es ähnlich. Zum ersten Besuch gehört unserer Meinung nach diese gesunde Portion „Forscherdrang“ unbedingt dazu, diese stete Spannung „Was verbirgt sich hinter der nächsten Ecke?“.

Die Gestaltung des Irrlands scheint auf diesem Grundgedanken aufzubauen: „Nicht alle, die sich verlaufen haben, irren herum.“ Wer sorgsam hinschaut, entdeckt in vielen Hecken bewusst gesetzte Schlupflöcher. Und wer seinen Kindern in eine der zahlreichen Tunnel-, Heckenlabyrinth- und Mais-Anlagen folgt, wird schnell einige Jahre jünger.

Einige Dinge sollen aber nicht unerwähnt bleiben: Zu den über 80 Attraktionen gehört etwa der im Irrland-West beheimatete Airport Power-Tower, ein riesiger Funkturm mit mehreren Rutschen. Angaben über die Höhe sind nicht zu finden. Vielleicht sind es 15, vielleicht auch 20 Meter – das Gefühl ganz oben schreit laut nach 100 Metern. Schwindelfrei sollte man sein.

In vielen Teilen des Irrlands findet ihr umfunktionierte Flugzeuge und Hubschrauber, die über Treppen und Rampen erklettert werden können – um dann auf diversen Rutschen wieder herabzukommen. Der „Paradies-Vogel“ in der Fernweh-Area wird von zwei Roboter-Piloten gesteuert. Im Innenraum der riesigen Maschine erwartet euch ein „Wundertunnel“, in dem sich die Wände in einem Zylinder um euch herum drehen.

Weitere Highlights sind das Maisschwimmbad, in dem die Kids teils knietief im Mais versinken. Oder das Riesengebirge, welches aus drei großen, aufblasbaren Kuppeln besteht. Der Südsee-Wachturm überragt ein riesiges Schwimm- und Plantschbecken im Irrland-Süd, hier findet sich zudem die laut Angaben des Parks weltgrößte Tret-Go-Kart-Anlage. Last but definitiv not least können die Kinder stundenlang im Bambus-Labyrinth Verstecken spielen.