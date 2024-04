Düsseldorfer dürfen sich schon bald über ein völlig neues Musikfestival in ihrer Stadt freuen: Die Event-Agentur Schlieter & Friends hat eine Veranstaltung entwickelt, die verschiedene Musikstile präsentiert und dabei andere Kunstrichtungen integriert. Der Name: „Lovebird“.

Das neue Festival soll als Ersatz für die im vergangenen Jahr beendete Jazz Rally dienen. Damals hatten Petra Schlieter-Gropp und Nils Gropp, die Leiter des Projekts, angekündigt, ein neues Musikprogramm für Fans des Konzepts in Eigenregie auf die Beine zu stellen. Daraus wurde nun das „Lovebird“.

Termine in Düsseldorf 2024: Die wichtigsten Events und Messen im Überblick

Bei dem neuen Event bekommen Gäste allerdings nicht nur Jazz-Musik auf die Ohren, vielmehr soll ein Genre-Mix aus Jazz, Hip-Hop und Electro sowie Indie, Funk und Soul gespielt werden. Neben der Musik gibt es einige Specials, wie z. B. die Kunstausstellung „Painted Jazz“, das Musikalische Poesiealbum, ein Panel über die Entstehung des Jazz, die Lesung „Gute Nacht Harry –Jazz trifft auf Heine Texte“, eine Musikführung durch die Stadt und „The Story of German Jazz“ im Filmkunstkino.

Alle wichtigen Infos zum „Lovebird“-Festival findet ihr hier im Überblick!

Neues Festival in Düsseldorf: Wann findet das „Lovebird“ statt?

Das „Lovebird“-Festival soll am Freitag, 7. Juni, und am Samstag, 8. Juni, in verschiedenen Locations in Düsseldorf stattfinden.

Wo findet das „Lovebird“-Festival in Düsseldorf statt?

Die 35 Veranstaltungen des Festivals finden an mehren Orten im ganzen Stadtgebiet statt. Diese Locations dienen den Künstlern als Bühne:

Cinema Filmkunstkino (Schneider-Wibbel-Gasse 5-7)

Der Hof (Ratinger Straße 10)

Dreischeibenhaus

Goethe-Museum-Düsseldorf

Jazz-Schmiede (Ulenbergstraße, Himmelgeister Straße 107G)

Stadtstrand / Kunst- und Kulturstrand am Tonhallenufer

Maxhaus (Schulstraße 11)

Open Air Bühne am Kö-Bogen (Königsallee 2)

Palais Wittgenstein (Bilker Straße 7-9)

Part2Gallery (Altestadt 13)

Robert-Schumann-Saal im Kunstpalast (Ehrenhof 4-5)

Ruby Luna Hotel & Bar (Kasernenstraße 39)

Rudas Studios (Zollhof 11)

Schleuse Zwei / Bilker Bunker (Aachener Straße 39)

Sparda-Bühne am Marktplatz

Stateroom (Ratinger Straße 9)

Theatermuseum

Smoney Hub (Berliner Allee 33)

Neben den Konzerten beim „Jazzbird“-Festival erwarten euch im Sommer noch weitere spannende Auftritte in Düsseldorf – darunter Joss Stone, Tom Jones und viele mehr!

Sparda Jazz Award: Gewinner treten kostenlos auf

Im Rahmen des Festivals werden auf der Sparda Open-Air Bühne am Marktplatz inDüsseldorf die diesjährigen Gewinnerinnen und Gewinner des Sparda Jazz Awards präsentiert. Diese haben die Möglichkeit, das Publikum bei einem Live-Auftritt von ihrem Talent zu überzeugen. Der Zugang zur Sparda-Bühne ist kostenfrei!

Diese Termine solltet ihr euch im Kalender markieren:

7. Juni 2024, 20.20 Uhr , Sparda-Bühne am Marktplatz: Platz 3 vom Sparda Jazz Award

, Sparda-Bühne am Marktplatz: Platz 3 vom Sparda Jazz Award 8. Juni 2024, 18.50 Uhr, Sparda-Bühne am Marktplatz: Platz 2 vom Sparda Jazz Award

Sparda-Bühne am Marktplatz: Platz 2 vom Sparda Jazz Award 8. Juni 2024, 20.30 Uhr, Sparda-Bühne am Marktplatz: Platz 1 vom Sparda Jazz Award

Was sonst noch am Wochenende in Düsseldorf los ist, könnt ihr hier nachlesen!

„Lovebird“-Festival in Düsseldorf: Programm-Highlights 2024

Einige ausgesuchte Programm-Highlights findet ihr nachfolgend, das gesamte Programm mit allen Details findet ihr auf lovebird-festival.de/#lineup.

Thomas D & The KBCS

Eigentlich hat Thomas D schon alles erreicht. Die ausverkaule Stadiontournee mit seinerBand „Die Fantastischen Vier“ vor über 250.000 Menschen war ein großer Erfolg. Doch Intimität geht auf derart großen Bühnen oft verloren. Die findet er wieder beim warmen meditativen Sound von KCBS und hat beschlossen, mit denen auf eine eigene musikalische Reise zu gehen. Daraus wird eine mehr denn je aktuelle Kombination aus dem instrumental-analogen Vibe der KBCS und den Texten von Thomas D.

Wann? Donnerstag, 6. Juni (PreOpening), ab 20.30 Uhr

Wo? Rudas Studios, Zollhof 11

Musikalisches Poesiealbum

Beim Musikalischen Poesiealbum aus Talk und Karaoke wird Düsseldorfer Frauen die Möglichkeit geboten, sich selbst, ihr Leben und das vorzustellen, was sie tun und was sie bewegt. Es sind Frauen, die diese Stadt mitgestalten und zu einem bunteren, lebenswerteren Ort machen. Die „Lovebird“-Ausgabe ist ein einzigartiges Special: Auf der Bühne stehen dieses Mal gleich vier versierte Jazz Musiker, die die Lieder von Julia von Linden (Bundesverband Housing First e.V.) jazzig interpretieren werden. Und das wird im Hinblick auf die Wacken Open Air Vergangenheit von Julia von Lindern musikalisch sehr interessant.

Info: Die Einnahmen dieses Konzertes gehen zu 100 % an Housing First

Wann? Freitag, 7. Juni, ab 20 Uhr

Wo? Theatermuseum Hofgartenhaus Düsseldorf

Bill Laurance

„A Jazz Maestro“ nannte ihn der Guardian, er kooperierte mit der WDR Big Band und dem Metropole Orkest: Bill Laurance. Der 5-fach Grammy-prämierte Pianist und Komponist verbindet scheinbar mühelos die unterschiedlichsten musikalischen Stile.Ursprünglich ausgebildeter klassischer Pianist, beweister als Gründungsmitglied von Snarky Puppy seit vielen Jahren seine enorme Kreativität und Improvisationsfreude.

Wann? Freitag, 7. Juni, ab 21.30 Uhr

Wo? Palais Wittgenstein (Bilker Straße 7-9)

freekind

Sei frei. Sei freundlich – das ist die Philosophie des Duos freekind aus Österreich, das aus der kroatischen Pianistin und Sängerin Sara Ester Gredelj und der slowenischen Schlagzeugerin Nina Korošak-Serčič besteht. Sie begannen ihre Zusammenarbeit 2019 mit der Veröffentlichung ihrer ersten Single „I’m gonna live“. Die gemeinsame Liebe zu R‘ n‘ B-, Hip-Hop-und Soul-Musik und deren Fähigkeit, Menschen aufzurichten und ihnen Hoffnung zu geben, hat sie zusammengebracht. Die beiden sind bei mehreren Festivals auf dem Balkan aufgetreten.

Wann? Samstag, 8. Juni, ab 21.30 Uhr

Wo? Schleuse Zwei / Bilker Bunker (Aachener Straße 39)

Boticelli Baby

Boticelli Baby lieben das Experiment und die kreative Reibung. Mit großer Detailverliebtheit arbeitet das Musikerkollektiv in seinem Essener Outer Rim mit stilistischen Gegensätzen und Widersprüchen. Boticelli Baby befreien den Jazz von seiner Verkopftheit und den Punk von seinem Dosenbier-bekleckerten Schmuddel-Image. Elemente aus Blues, Folk, Funk, Balkan oder Pop lassen so eine hochexplosive Fusion entstehen. Die passende Bezeichnung wird gleich mitgeliefert: Junk – ein Mix aus Jazz und Punk.

Wann? Samstag, 8. Juni, ab 20.30 Uhr

Wo? Jazz-Schmiede (Ulenbergstraße, Himmelgeister Straße 107G)

Vincent Peirani – JOKERS

Nach zahlreichen Kollaborationen im Duo-Format mit unterschiedlichen Musikern schenkt uns der französische Jazzmusiker Vincent Peirani eine neue musikalische Ausdrucksform. Gemeinsam mit dem italienischen Gitarristen Federico Casagrande und dem israelischen Drummer Ziv Ravitz tritt Peirani unter dem Namen „Jokers“ auf. Die Idee dahinter: Ein spontanes Wechselspiel der verschiedenen musikalischen Rollen. Jeder der drei kann das, was die beiden anderen auch können, so dass es immer wieder überraschende Wendungen gibt. Damit wird jeder Auftritt zur Premiere, zur Einmaligkeit. Spätestens da erkennt das Publikum: Der Name „Jokers“ ist Programm. Wie die Spielkarte, die jede andere ersetzen kann oder höchster Trumpf ist.

Wann? Samstag, 8. Juni, ab 20.30 Uhr

Wo? Robert-Schumann-Saal im Kunstpalast (Ehrenhof 4-5)

Zu Besuch im Kunstpalast Düsseldorf nach dem Re-Opening – alle Eindrücke, alle Fotos

Gibt es bereits Tickets für das „Lovebird“-Festival in Düsseldorf?

Zu zahlreichen Auftritten und Konzerten des Festivals reichen die Ticketpreise von 12 bis 32 Euro – letzteren Preis zahlt ihr für den Auftritt von Thomas D & The KBCS in den Rudas Studios. Kostenlos zu sehen sind die Auftritte an den Stadtstränden, im Ruby Luna Hotel & Bar, im Theatermuseum, sowie auf der Sparda-Bühne und am Kö-Bogen.

Wer mehrere Auftritte sehen will, für den lohnt sich das „Komplettpaket“ für 99 Euro – das „Lovebird“-Ticket gilt vom Pre-Opening am Donnerstag, 6. Juni, ab 18 Uhr, bis zum Ende am Samstag, 8. Juni, um 23.59 Uhr. Nicht enthalten sind lediglich der Konzertkaraoke-Talk des musikalischen Poesiealbums am Freitag im Theatermuseum Düsseldorf und die Stadtführung „Sound of Düsseldorf“ am Samstag.

Auf einen Blick:

Viele Konzerte sind kostenlos!

Ticketpreise zu Einzelveranstaltungen kosten euch 12 bis 32 Euro

Komplettpaket von Donnerstag bis Samstag: 99 Euro

Terrassen in Düsseldorf: Das sind die schönsten Spots für sonnige Stunden

Was bedeutet der Name des Festivals?

Der Namen „Lovebird“ sowie das Logo des Festivals, welches einen Papagei zeigt, wurden von den Veranstaltern bewusst gewählt, da der Vogel als soziales und friedliches Wesen gilt. Demnach soll auch das Musikevent nachhaltig und tolerant in einer Zeit sein, in der die Menschen sich auf das besinnen, was ihnen wichtig ist – in einer offenen, für alle zugänglichen Kultur zu leben, so die Organisatoren.