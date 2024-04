7 Streetfood-Festivals in Düsseldorf, die ihr 2024 besuchen solltet

Ob herzhafte Burger, exotische Bowls, frische Crêpes oder süße Waffeln – auf Düsseldorfs Streetfood-Märkten ist für jeden Geschmack etwas dabei. Die Auswahl an Speisen ist riesig und reicht von Klassikern bis hin zu ausgefallenen Kreationen.

Mindestens genauso vielfältig ist aber auch die Anzahl an Veranstaltungen, die sich rund um das Thema Essen und Trinken unter freiem Himmel drehen. Das sind die beliebtesten Streetfood-Märkte und -Events in Düsseldorf:

„Streetfood Thursday“ im Stahlwerk

Jeden ersten Donnerstag im Monat (März bis Oktober) verwandelt sich der Parkplatz vor dem Stahlwerk in einen Streetfood-Hotspot. Das Konzept scheint zu gefallen, denn seit 2014 reiht sich das monatliche „Streetfood Thursday“ unter den Event-Highlights der Stadt.

Dabei gelingt es den Veranstaltern, einen öden Parkplatz in eine echte Oase zu verwandeln – inklusive Lichterketten, Liegestühlen, Girlanden, DJs und Sand unter den Füßen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Instagram-Beiträge immer entsperren

Das Besondere: Während es bei vielen Streetfood-Festivals und -Märkten nicht international genug sein kann, bekommen beim „Street Food Thursday“ vor allem lokale und regionale Anbieter die Möglichkeit, ihre Kreationen zu präsentieren.

Eintritt: frei

Datum: jeden ersten Donnerstag im Monat

Adresse: Stahlwerk & Treibgut, Ronsdorfer Straße 134, 40233 Düsseldorf

Website

Lese-Tipp: Straßenfeste in Düsseldorf: Wann und wo fröhlich unter freiem Himmel gefeiert wird

Fischmarkt am Tonhallenufer

Jeden ersten Sonntag im Monat (April bis Oktober) findet am Tonhallenufer der Fischmarkt statt – ein Paradies für Feinschmecker. Die mittlerweile 25. Saison der Veranstaltung lockt an den Terminen Tausende Besucher an den Rhein, um sich durch die 80 Stände zu schlemmen und inspirieren zu lassen. Geboten wird alles, was schmeckt – von Fisch, bis veganen Neuheiten, über verschiedene Delikatessen und Currywurst. Das Schlendern zwischen Deko, Kunsthandwerk und Modestücken bietet eine kleine Verdauungspause.

Alle Infos zum Fischmarkt in Düsseldorf, die Termine für 2024, Neuheiten und weitere Fotos, gibt es hier.

Eintritt: frei

Datum: jeden ersten Sonntag im Monat

Adresse: Tonhallenufer, 40479 Düsseldorf

Website

Streetfood auf dem Japan-Tag an der Rheinpromenade

Die größte japanische Community Deutschlands lebt bekanntlich in Düsseldorf. Da ist es nur eine logische Konsequenz, zum jährlich stattfindenden Japan-Tag auch eine große Auswahl an asiatischen Spezialitäten aufzufahren – in Form von zahlreichen Foodtrucks entlang der Rheinpromenade.

Gute Nachricht: 2024 wird das Angebot an Essen und Trinken weiter aufgestockt, heißt es vonseiten der Veranstalter.

Alle Infos zum Japan-Tag 2024, dazu gehören Anreise, Programm und Feuerwerk, bekommt ihr hier.

Eintritt: frei

Datum: 1. Juni 2024

Adresse: Rheinpromenade, 40213 Düsseldorf

Website

Auch in „Little Tokyo“, also entlang der Immermannstraße, kommt der Japan-Tag kulinarisch natürlich nicht zu kurz. Viele Shops und Restaurants bieten dort spezielle Aktionen an.

Termine Düsseldorf 2024: Das sind die wichtigsten Events und Messen – vom Japan-Tag bis zur Rheinkirmes

„Street Food & Music Festival“ am Schadowplatz

Im September verwandelt sich der Schadowplatz zum Hotspot vieler Foodies: Dann ruft das „Street Food & Music Festival“ auf die Shopping-Meile. Freut euch auf eine bunte Mischung aus internationalen Street Food-Köstlichkeiten, die eure Geschmacksknospen garantiert kitzeln werden. Von herzhaften Burgern und würzigen Currys bis hin zu süßen Crêpes und exotischen Spezialitäten ist wohl für jeden etwas dabei!

Die Bühne wird mit Live-Musik von angesagten Künstlern gefüllt, die euch mitreißen und die Festivalstimmung abrunden.

Eintritt: frei

Datum: 6. bis 8. September 2024

Adresse: Schadowplatz, 40212 Düsseldorf

Website

Dazu passend: Stadtfeste in NRW: Alle Termine, Standorte und Highlights im Überblick

Gourmet Festival an der Königsallee

Im Rahmen des Gourmet Festivals auf der Düsseldorfer Kö präsentieren seit mittlerweile zwölf Ausgaben über 200 Aussteller ihre Speisen aus aller Welt und der lokalen Umgebung. Mit dabei sind auch Weingüter und -händler aus mehr aus knapp 50 verschiedenen Weinregionen. In mehr als 80 Live-Küchen wird leckeres Essen zubereitet, außerdem locken mehrere Non-Food Stände, Food-Trucks und Spirituosen-Anbieter.

Auf einer Länge von mehr als zwei Kilometern erstrecken sich dann die Buden und Wagen auf der Wiese am Graf-Adolf-Platz sowie am Kö-Bogen und entlang des Kö-Grabens.

Alle Infos zum Gourmet Festival 2024 in Düsseldorf findet ihr hier.

Eintritt: frei

Datum: 23. bis 25. August 2024

Adresse: vom Graf-Adolf-Platz bis zum Hofgarten, 40212 Düsseldorf

Website

„Street Food Festival“ in den Schwanenhöfen

Das selbsternannte „Original“ kehrt ein Mal im Jahr in den Schwanenhöfen in Düsseldorf: Dann eröffnet das „Street Food Festival“ die Türen in die Welt der Genüsse, Aromen und Gewürze. Von veganem Chili über innovative Neuheiten, wie Hähnchen in der Waffel, bis hin zu internationalen Klassikern ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Instagram-Beiträge immer entsperren

Ob Fleischliebhaber, Vegetarier, Veganer oder einfach nur neugierige Genießer – hier findet jeder seinen neuen Lieblingshappen.

Eintritt: 4 Euro

Datum: 9. bis 12. Mai 2024

Adresse: Schwanenhöfe, Erkrather Straße 230, 40233 Düsseldorf

Website

Dazu passend: Von Sizilien bis Peru: Das ist Kölns wöchentlicher Streetfood-Markt „Meet & Eat“

Frankreichfest in der Düsseldorfer Altstadt

Das Frankreichfest bietet nicht nur ein Angebot an Streetfood, sondern auch eine Menge Programm drumherum. Die meisten Besucher freuen sich aber auf den französischen Markt mit 100 Ausstellern: Viele von ihnen verkaufen französische Schmankerl, wie Wein, Champagner, Käse, Flammkuchen, Crêpes und Fisch. Französische Live-Musik rundet die Veranstaltung ab.

Das Fest der deutsch-französischen Freundschaft ist laut Destination Düsseldorf (DD) das größte seiner Art in Deutschland und findet erneut rund um das Rathaus statt.

Neben dem Düsseldorfer Frankreichfest findet 2024 die 21. „Tour de Düsseldorf“ am 27. und 28. Juli mit über 100 Autos aus dem Nachbarland statt.

Eintritt: frei

Datum: 26. bis 28. Juli 2024

Adresse: am Rathaus, an der Rheinuferpromenade und auf den umliegenden Plätzen, 40213 Düsseldorf

Website

Was ist außerdem los? Das sind die wichtigsten Events und Veranstaltungen in Düsseldorf 2024