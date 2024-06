Hitze in Düsseldorf: 7 Orte für eine schnelle Abkühlung

Ihr wollt etwas unternehmen, doch es ist einfach viel zu heiß? Düsseldorfer kennen diese unerträglichen schwülen Tage nur zu gut. Doch um der Hitze entgegenzuwirken, müsst ihr nicht zwangsläufig ins Wasser springen. Wir zeigen euch sieben spannende Orte für eure perfekte Abkühlung in der Region!

Abkühlung im KIT am Mannesmannufer

Im KIT (Kunst im Tunnel) könnt ihr nicht nur im Erdgeschoss und auf der Terrasse Kaffee und Kuchen genießen, sondern auch unten im Tunnel unter der Rheinuferpromenade wechselnde zeitgenössische Kunst bestaunen. Zwischen den kühlen Betonmauern kommt ihr garantiert nicht ins Schwitzen und werdet dabei noch bestens durch den Anblick von Malerei, Fotografie, Bildhauerei sowie Video- und Installationskunst unterhalten.

Adresse: Mannesmannufer 1b, 40213 Düsseldorf

Erfrischung beim Wasserski in Langenfeld

Nicht ganz in Düsseldorf, aber im unmittelbaren Speckgürtel findet ihr ein Paradies für Wassersportler. Auf den Wasserski- und Wakeboardanlagen in Langenfeld (NRW) könnt ihr eure Skills unter Beweis stellen oder auf der 1,60 Meter hohen Standwelle „lakesurfen“. Bei dem vielfältigen Sportangebot vergisst man glatt, dass hier auch schlichtes Schwimmen möglich ist, um sich abzukühlen.

Adresse: Baumberger Str. 88, 40764 Langenfeld

Winter-Vibes trotz Sommer in der Skihalle Neuss

Wenn man im Hochsommer den Winter vermisst, ist einem definitiv zu heiß! Wie wär’s also mit einer unkonventionellen Sommer-Abfahrt auf der größten Piste des Rheinlands? Gemeint ist die Skihalle Neuss. Hier könnt ihr das ganze Jahr über Ski fahren und snowboarden. Die Temperatur liegt hier auch an den heißesten Tagen des Jahres bei -3 Grad Celsius.

Adresse: An d. Skihalle 1, 41472 Neuss

Abkühlung an einer Station der Wehrhahn-Linie

Die „Wehrhahn-Linie“ ist erst wenige Jahre alt und bietet euch nicht nur Kunst zum Nulltarif, sondern auch Schutz vor Sonne und Hitze. Bei der unterirdischen Abkühlung könnt ihr auf jeder der sechs U-Bahn-Stationen einen individuellen Charakter durch verschiedene malerische, skulpturale, interaktive, klangliche oder geometrische Gestaltungen wahrnehmen. Das sind die Haltestellen:

Pempelforter Straße

Schadowstraße

Heinrich-Heine-Allee

Benrather Straße

Graf-Adolf-Platz

Kirchplatz

Adresse: z.B. U-Bahnhof Schadowstraße, 40212 Düsseldorf

Auf der kalten Welle surfen im RheinRiff

Egal ob beim Surfen, Beachvolleyballspielen oder einfach nur bei einem kühlen Getränk: In der 6000 Quadratmeter großen Halle des RheinRiffs bewahrt ihr auch an den heißesten Tagen einen kühlen Kopf und könnt trotzdem Sommer-Vibes tanken. Denn das RheinRiff ist klimatisiert und bietet euch so den optimalen Schutz vorm drohenden Hitzeschlag. Übrigens: Wir haben die größte Indoor-Welle der Welt im RheinRiff für euch getestet. Hier erfahrt ihr, wie es sich dort surft.

Adresse: RheinRiff, Hansaallee 321, 40549 Düsseldorf

Kurzzeitig frieren im Icespa

Seit April 2024 findet ihr auf der Citadellstraße in Düsseldorf ein Icespa. Die Kältekammer bietet nicht nur eisige Temperaturen von -85 Grad, sondern auch einen gesundheitlichen Effekt. Denn in nur wenigen Minuten in der Eiseskälte könnt ihr sowohl abkühlen als auch Energie tanken. Euer Körper wird es euch danken. Tonight Düsseldorf hat das neue Icespa für euch getestet. Mehr dazu lest ihr hier.

Adresse: Citadellstraße 15, 40213 Düsseldorf

Ein Sprung ins kühle Nass am Unterbacher See

Der Badesee in Düsseldorf-Unterbach bietet nicht nur Schwimmern eine Gelegenheit zum Abkühlen, sondern auch Seglern oder Segelinteressierten. Hier könnt ihr euch Seegel-, Tret- oder Ruderboote ausleihen und auch Segelkurse belegen. Wasser und Wind sind doch bekanntlich die besten Gegner einer schweißtreibenden Hitze. Mehr Badeseen in und um Düsseldorf haben wir hier für euch aufgelistet.

Adresse: Kleiner Torfbruch 31, 40627 Düsseldorf

Stadt eröffnet digitale Karte mit 325 kühlen Orten

Auch die Stadt Düsseldorf bietet ihren Einwohnern ein besonderes Tool zur Abkühlung: eine digitale Karte mit Orten, an denen ihr so richtig runterkühlen könnt. Und davon gleich 325 Stück! Online angezeigt werden 29 schattige Grünanlagen, 61 Wasserspielplätze, 13 Trinkbrunnen, 32 Trinkwasser-Refill-Stationen, 15 Bademöglichkeiten und klimatisierte oder kühle Gebäude darunter 30 Museen, 32 Bibliotheken und 113 Kirchen. Die digitale Karte findet ihr hier.