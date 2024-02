Gourmet-Magazin wählt 13 Düsseldorfer Restaurants in die Top 500

Kochkunst, Ambiente, Service und Weinauswahl: Unter diesen und vielen weiteren Aspekten haben die Experten des renommierten Gourmet-Magazins „Feinschmecker“ jetzt wieder die 500 besten Restaurants aus ganz Deutschland auserkoren und ihre Bewertung veröffentlicht. Für Kenner der Düsseldorfer Gastro-Szene ist es jetzt sicherlich keine Überraschung, dass sich stolze 13 Lokale in der NRW-Landeshauptstadt befinden. Welche Adressen von „Feinschmeckern“ besonders begehrt sind, verraten wir euch im Folgenden.

Die Gourmets des Magazins bewerten ihre Auswahl mit unterschiedlichen Kategorien. In die beste Kategorie (fünf Sterne) schaffte es keines der Düsseldorfer Lokale. Die Bestnote steht für „In jeder Hinsicht perfekt„. Mit etwas Wohlwollen hat es aber ein Restaurant in die zweitbeste Bewertung geschafft: „1876 Daniel Dal-Ben“ punktete beim „Feinschmecker“-Magazin mit dreieinhalb Sternen und erreicht somit beinahe die zweitbeste Bewertung von vier Sternen „Küche und Service herausragend, Ambiente und Komfort außergewöhnlich„.

Die drittbeste Kategorie (drei Sterne) lautet „Exzellente Küche, sehr guter Service, Komfort und Ambiente bemerkenswert„. Die folgenden Lokale aus Düsseldorf sind mit ihr ausgezeichnet worden:

„Im Schiffchen“ (Kaiserswerther Markt 9)

„Le Flair“ (Marc-Chagall-Str. 108)

„Pink Pepper“ im Steigenberger Icon Parkhotel (Königsallee 1a)

„Fritz’s Frau Franzi“ (Adersstr. 8)

„Phoenix Restaurant & Weinbar“ (Dreischeibenhaus 1)

„Jae“ (Keplerstr. 13)

„Nagaya“ (Klosterstr. 42)

„Yoshi by Nagaya“ (Kreuzstr. 17)

Zwei Sterne stehen für „Sehr gute Küche, guter Service, angenehmes Ambiente, komfortabel“. Mit 2,5 Sternen wurden folgende Düsseldorfer Lokale bewertet: