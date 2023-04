Sternerestaurant Agata’s: Die schönsten Fotos des Düsseldorfer Gourmet-Tempels

Die Sterne-Frau: Agata Reul (2. Reihe li.) mit Living-Hotels-Direktor Daniel Gust, (Mitte) ihrem Küchenchef Marcel Förster und (re.) ihrem Team freuen sich riesig über die Michelin-Auszeichnung für das Agata‘s. Fotos: Sascha Perrone, Living Hotels Fotos: Sascha Perrone, Living Hotels Fotos: Sascha Perrone, Living Hotels ©Christian Behnke phone +44 (0) 7958 488 495 phone +49 (0) 170 88 600 15 look@christianbehnke.com www.christianbehnke.com Fotos: Sascha Perrone, Living Hotels Fotos: Sascha Perrone, Living Hotels Fotos: Sascha Perrone, Living Hotels Fotos: Sascha Perrone, Living Hotels Fotos: Sascha Perrone, Living Hotels Fotos: Sascha Perrone, Living Hotels Fotos: Sascha Perrone, Living Hotels Fotos: Sascha Perrone, Living Hotels Fotos: Sascha Perrone, Living Hotels

Gourmets und Connaisseurs kennen es vermutlich bereits: Das Agata’s im Düsseldorfer Stadtteil Friedrichstadt. Das Restaurant wurde nun zum zehnten Mal in Folge mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. Inhaberin Agata Reul zeigt sich mit ihrem Team in Düsseldorf sichtlich stolz.

Agata’s in Düsseldorf: Zum zehnten Mal in Folge Michelin-Stern erhalten

„Wir sind voller Freude und absolut überwältigt, dass wir den Stern zum zehnten Mal in Folge verteidigen konnten und uns auch der Michelin-Stern 2023 verliehen wurde“, so Inhaberin Agata Reul in einer Pressemitteilung über die Auszeichnung. „Jeder hier im Team hat seinen Anteil an diesem Stern, denn gerade die letzten Jahre waren doch sehr emotional und heraufordernd“, so die gebürtige Polin. „Diese Auszeichnung ist für uns die beste Motivation auch in Zukunft immer unser Bestes zu geben, denn nach dem Stern ist ja bekanntlich vor dem Stern.“

Die Location befindet sich auf der Kirchfelstraße 59 in Düsseldorf und bietet Gästen rund 40 Plätze. Weitere Infos zum Restaurant Agata’s findet ihr hier.