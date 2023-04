Agata’s in Düsseldorf erhält zum zehnten Mal einen Michelin-Stern – das sagt die Chefin

Modern-kreative Küche – so beschreibt sich das kulinarische Angebot im Düsseldorfer Gourmetrestaurant Agata’s. Das weiß der Guide Michelin zu schätzen: Der französische Gastroführer ehrt das Agata’s seit zehn Jahren mit jeweils einem Stern. Inhaberin Agata Reul zeigt sich mit ihrem Team in Düsseldorf sichtlich stolz.

Agata’s in Düsseldorf: Agata Reul ist Inhaberin des Sternerestaurants

Seit Gastgeberin Agata Reul 2013 direkt nach der Eröffnung ihres Pempelforter Restaurants erstmals ausgezeichnet wurde, gab es kein Jahr mehr ohne Sterneregen. Der Umzug im April 2017 ins Living Hotel Düsseldorf änderte nichts daran: Bertold Reul, seit 2015 Direktor des Living Hotel De Medici und Ehemann, sah das Potential für beide Seiten und brachte zusammen, was dem Ehepaar zufolge zusammengehöre.

Agata’s in Düsseldorf: Zehnter Michelin-Stern in Folge

„Wir sind voller Freude und absolut überwältigt, dass wir den Stern zum 10. Mal in Folge verteidigen konnten und uns auch der Michelin-Stern 2023 verliehen wurde“, so die gebürtige Polin über die Prämierung in einer extra veröffentlichten Pressemitteilung. Daniel Gust, seit 2018 Direktor des Living Hotel Düsseldorf, der von Bertold Reul zur Hotelgruppe geholt wurde, ergänzte: „Mit dem Agata’s haben wir ein absolutes Highlight der Düsseldorfer Gastronomie im Haus, auf das wir alle sehr stolz sind.“

Dieser Erfolg kommt aber nicht von ungefähr, denn dahinter steckt jede Menge Arbeit und ein Gespür für den kulinarischen Zeitgeist. Allen voran mit ihrem Küchenchef Marcel Förster, der seit vergangenem Jahr zum Team gehört. „Jeder hier im Team hat seinen Anteil an diesem Stern, denn gerade die letzten Jahre waren doch sehr emotional und heraufordernd“, so Agata Reul. „Diese Auszeichnung ist für uns die beste Motivation auch in Zukunft immer unser Bestes zu geben, denn nach dem Stern ist ja bekanntlich vor dem Stern.“

Agata’s in Düsseldorf: Die Küche ist international und kreativ

Ein Restaurant für alle Verfechter der internationalen Küche: Wie es sich für ein Sternerestaurant gehört, basieren die Speisen auf hochwertigen Produkten. Dass man hier auch noch gemütlich sitzt, liegt womöglich an der hergerichteten Location: Modernes Design, erdige Töne und florale Deko lassen das Mahl in passender Atmosphäre genießen. Übrigens: Für die Weinberatung ist ebenfalls gesorgt.

Geboten werden hier 7- oder 5-Gänge-Menüs. Nach vorheriger Absprache sind im Agata’s auch 3-Gänge-Abende möglich. Für geschlossene Veranstaltungen gibt es auf Wunsch auch abgewandelte Menüs.

Agata’s in Düsseldorf: Wo ist das Restaurant?

Das Agata’s befindet sich im Düsseldorfer Stadtteil Friedrichstadt. Die Location bietet Gästen rund 40 Sitzplätze.

Adresse: Kirchfeldstraße 59, 40217 Düsseldorf