Düsseldorf: 16 Sehenswürdigkeiten, die ihr unbedingt besuchen müsst

Die prunkvolle Königsallee, das romantische Benrather Schloss, der glitzernde Rhein, und, und, und: Die Liste der Sehenswürdigkeiten in Düsseldorf ist lang. Keine Frage, die Landeshauptstadt hat viel zu bieten. Wo lohnt sich ein Abstecher wirklich, welche Orte muss man gesehen haben?

Wir haben euch eine Übersicht über die schönsten und spannendsten Sehenswürdigkeiten zusammengestellt:

Sehenswürdigkeiten in Düsseldorf: Das Japan-Viertel

Die Stadt Düsseldorf ist das Zuhause der drittgrößten japanischen Gemeinde Europas. Kein Wunder, dass es hier also ein eigenes Japan-Viertel gibt, auch „Little Tokyo“ genannt. Auf der Immermannstraße und Oststraße, ganz in der Nähe des Hauptbahnhofs, befindet sich das „japanische Epizentrum“.

Lange Schlangen vor den japanischen Restaurants, geduldiges Warten auf eine Ramen-Nudelsuppe, Jugendliche mit Bubble Tea in den Händen, Studenten und Touristen, die in asiatischen Lebensmittelgeschäften versinken – all das ist Alltag in Düsseldorfs Little Tokyo.

Sehenswürdigkeiten in Düsseldorf: Die Rheinuferpromenade

Früher fuhren hier die Autos direkt mit Blick auf den Rhein. Doch heute findet der Verkehr unterirdisch statt und am Rhein tummeln sich die Leute. Nicht nur der schöne Blick auf den beliebten Fluss und Oberkassel können hier überzeugen. Der Weg ist gespickt mit Bänken zum Verweilen und dem einen oder anderen Restaurant.

Die Promenade zieht sich von der Oberkassler Brück über 1,5 Kilometer bis hin zum Landtag. Der perfekte Ort, um bei einem schönen Spaziergang den Flair Düsseldorfs auf sich wirken zu lassen.

Sehenswürdigkeiten: Die Düsseldorfer Altstadt oder auch „Längste Theke der Welt“

Düsseldorf und Altbier gehören zusammen. Und wo kann man dieses typische Bier wohl besser trinken als an dem Ort, der bereits von den Toten Hosen besungen wurde: an der „Längsten Theke der Welt“. Die Düsseldorfer Altstadt besteht aus mehr als 260 Kneipen. Darunter findet ihr urige Hausbrauereien, schöne Cocktailbars und auch tolle Restaurants.

Das Rathaus in der Altstadt

Direkt in der berühmten Altstadt findet ihr auch das Rathaus von Düsseldorf. Das Gebäude wurde in den 1570er-Jahren erbaut und besticht durch seinen alten Charme. Der Balkon des Rathauses spielt immer wieder ein wichtiges Rollen. Dort präsentieren sich zum Beispiel jährlich das neue Karnevalsprinzenpaar und auch die Fortuna-Spieler nach einem Aufstieg.

Heine-Haus in der Altstadt

Das Heine-Haus findet ihr an der Bolkerstraße 53. Im Hinterhaus wurde hier 1797 der Dichter und Journalist Heinrich Heine geboren. Es steht seit 1990 auf der Denkmalliste der Stadt und fühlt sich an wie Geschichte zum Anfassen.

Filmmuseum in der Altstadt

Diese Dauerausstellung lockt auf über 2000 Quadratmetern mit der Geschichte des spannenden Mediums des Films. Zudem besitzt das Gebäude die Blackbox, ein hauseigenes Kino.

Staatliche Kunstakademie in der Altstadt

An der Eiskellerstraße in der Altstadt findet ihr die Staatliche Kunstakademie. Hier studierten schon Paul Klee und Joseph Beuys. Der dreigeschossige Bau kann während des Sommer- und Winterrundgangs besichtigt werden, immer dann, wenn die aktuellen Studierenden ihre Werke ausstellen. Der Besuch des Rundgangs ist kostenfrei.

Carlsplatz in der Altstadt

Einen der ältesten noch betriebenen Marktplätze in Düsseldorf findet ihr mitten in der Altstadt: der Carlsplatz. An sechs Tagen in der Woche bieten hier rund 60 Händler Lebensmittel, Blumen und noch viel mehr zum Kauf an. Der Markt bietet euch nicht nur viele Möglichkeiten zum Einkaufen, sondern lädt auch mit verschiedenen hochklassigen Essensständen zum Verweilen ein.

Ratinger Tor

Das Ratinger Tor bildet den Abschluss der Ratinger Straße, einer der ältesten Straßen Düsseldorfs. Das Tor besteht aus zwei fast quadratischen Bauten im klassizistischen Stil, welche an antike Tempel erinnern. Es ist das einige noch vorhandenen Stadttor Düsseldorfs und allein deswegen schon einen Besuch wert.

Sehenswert: Die Düsseldorfer Königsallee

Ihr habt Lust auf einen ausgiebigen Shoppingtrip und euer Konto auch? Dann ab zur Königsallee. Diese findet ihr nicht weit entfernt von der Düsseldorfer Altstadt. Die weltweit bekannte Shoppingstraße ist ungefähr einen Kilometer lang und lockt Menschen aus aller Welt zum Shoppen nach Düsseldorf. Ob Gucci oder Chanel hier wird jeder Luxustraum erfüllt.

Passend dazu findet ihr in der direkten Umgebung auch einige der bekannten Luxushotels Düsseldorf: den Breidenbacher Hof, das Steigenberger Parkhotel und das Intercontinental. Auch der eine oder andere Star schaut hier immer gerne vorbei.

Doch keine Sorge! Auch wenn ihr nicht ganz so viel Luxus benötigt, werdet ihr auf der Kö und in der direkten Umgebung fündig. So findet ihr neben den Luxusmarken auch einen Zara oder das Zalando Outlet auf der berühmten „Kö“. Den Kaffee und das Bananenbrot „to go“ gibt es von den Büdchen von Café Buur und Birdie & Co.

Der Kö-Bogen und Kö-Bogen II

Mit dem Bau der Werhahn-Linie verlor der Jan-Wellem-Platz seine zentrale Bedeutung als Verkehrsknotenpunkt und wurde im Zuge dessen neugestaltet. Heute ergänzt das Stadtbild hier der sogenannte Kö-Bogen, welcher als Gebäudekomplex Marken wie Apple und Rolex sowie dem Modehaus Breuninger ein Zuhause bietet.

Der Platz zwischen dem Schauspielhaus und der Schadowstraße wurde vom Architekturbüro Ingenhoven gestaltet und ergänzt den Kö-Bogen nun mit einer Markthalle mit begrüntem Dach und einem begrünten Gebäudeblock mit abgestufter Wand.

Sehenswürdigkeiten in Düsseldorf: Das Schauspielhaus

Am Gustaf-Gründgens-Platz findet ihr seit den 60er-Jahren das Schauspielhaus. Der Bau beherbergt zwei Spielstätten von hohem akustischem und technischem Niveau. Für Studierende gibt es außerdem immer wieder vergünstigte Tickets!

Dreischeibenhaus in der Düsseldorfer Innenstadt

Wenn ihr bei euren Erkundungen der Düsseldorfer Innenstadt an einem beeindruckenden Hochhaus vorbeikommt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ihr gerade das Dreischeibenhaus gefunden habt. Das 94 Meter hohe Büro- und Verwaltungsgebäude gehört zu den bedeutendsten Hochhäusern Deutschlands und war bereits in mehreren Filmen zu sehen.

Sehenswürdigkeiten in Düsseldorf: Der Medienhafen

Am Rande der südlichen Innenstadt findet ihr den bekannten Medienhafen. Hier gibt es nicht nur viele moderne Gebäude, sondern auch das markante Wahrzeichen der Düsseldorfer Rheinkulissen: den Rheinturm. Das Wahrzeichen ist ganze 240,5 Meter hoch. In 172,5 Metern Höhe findet ihr ein Restaurant und darunter eine Aussichtsplattform. Bei der Betrachtung des Turms von außen könnt ihr die größte Dezimaluhr der Welt bestaunen.

Ein weiteres Highlight am Hafen ist der neue Zollhof. Hier gliedern sich drei kontrastreich gestaltete Gebäude aneinander und wirken dabei wie eine riesige Skulptur. Bei den Düsseldorfern haben diese Gebäude auch den Namen Gehry-Bauten erhalten. Ganz nach dem berühmten Architekten Frank Gehry, welcher mit den Bauten realen Kunst im Medienhafen entwarf.

Der Landtag ergänzt den Medienhafen um ein weiteres wichtiges Gebäude. In dem Gebäude am Rhein könnt ihr an Plenartagen für jeweils eine Stunde die Sitzungen von der Zuschauertribüne aus miterleben.

Immer einen Besuch wert: Düsseldorf-Kaiserswerth

Die Highlights Düsseldorfs befinden sich nicht nur im Zentrum der Stadt. Direkt am Rheinufer findet ihr den Stadtteil Kaiserswerth. Hier gibt es nicht nur schöne Restaurants und verwinkelte kleine Gassen, sondern auch die Ruine der „Kaiserpfalz“, des sagenumwobenen Kaisers Friedrich Barbarossa. Die Burganlage ist sicher einen Besuch wert und ist von Karfreitag bis zum 31. Oktober täglich zugänglich.

Wildpark im Grafenberger Wald

Wer Lust auf einen entspannten Spaziergang und viele Tiere hat, ist im Grafenberger Wad genau richtig. Hier befindet sich der Düsseldorfer Wildpark voll mit Damm- und Rehwild. Der Park besticht mit seinen weitläufigen und naturnah gestalteten Gehegen. Eine Besonderheit ist das Damwild-Freigehege. Dort könnt ihr das Wild sogar füttern. Gerne gesehen sind hier Äpfel oder Möhren. Der Park ist ganzjährig geöffnet und kostet keinen Eintritt.

Schloss Benrath in Düsseldorf

Ein wunderschönes Gartenschloss des 18. Jahrhunderts findet ihr im Düsseldorfer Süden. Von 1756 bis 1773 wurde es geplant und erbaut und diente dann zunächst als Lust- und Jagdschloss für den Kurfürsten Carl Theodor. Heute steht es Besuchern offen. Das große Parkgelände rund um das rosa Schloss lädt zu ausgiebigen Spaziergängen ein. Im Schloss selbst gibt es nicht nur ein Café, sondern auch mehrere Museen.

Tipp: Einmal im Jahr findet hier das „Lichterfest“ statt. Romantische Lichter- und Wasserspiele locken dann bis zu 10.000 Besucher in die Schlossanlage, begleitet von einem Orchester.

Volksgarten in Düsseldorf-Oberbilk

Der Volksgarten in Oberbilk ist eine naturnahe Parkanlage aus dem späten 19. Jahrhundert. Seit 1987 ist das rund 27 Hektar große Gelände in den Südpark integriert. Der Wasserspielplatz lockt insbesondere im Sommer die Düsseldorfer an. Die riesigen Grünflächen sind außerdem als Picknickplätze sehr beliebt.

Sehenswürdigkeiten in Düsseldorf: Aquazoo in Stockum

Der Aquazoo Löbbecke Museum wurde 1987 im Nordpark eröffnet. Fast 560 verschiedenen Tierarten können hier auf rund 6800 Quadratmetern bestaunt werden. Absolutes Highlight: die Pinguine.

Nordpark in Düsseldorf-Stockum

Der Nordpark in Düsseldorf lockt mit zahlreichen Wasserspielen, beeindruckenden Blumenbeeten und einem Seerosengarten. Die öffentliche Grünanlage erstreckt sich über 36 Hektar und gilt als beliebter Erholungsort. Besonders beeindrucken ist der japanische Garten, welcher sich in der nordwestlichen Ecke des Parks befindet und einige fernöstliche Besonderheiten widerspiegelt.

Sehenswürdigkeiten in Düsseldorf: Friedhof in Golzheim

Seit 1804 gibt es den Golzheimer Friedhof, welche jedoch seit 1897 bereits geschlossen ist. Heute gilt er als eine Oase der Stille und ein Beispiel für die besondere Grabsteinkultur im 19. Jahrhundert. Die verschiedensten Stilepochen könnt ihr hier wiederentdecken.

Kulturzentrum Ehrenhof in Düsseldorf-Pempelfort

Ihr habt Lust auf Kunst und Kultur? Dann seid ihr hier genau richtig. Zum Kulturzentrum Ehrenhof gehören nämlich das Museum Kunstpalast und auch die Tonhalle Düsseldorf. Ob besondere Ausstellungen oder großartige Konzerte. Hier gibt es das ganze Jahr über beeindruckende Events. Darüber hinaus beeindrucken auch die Gebäude, welche in expressionistischer Backsteinarchitektur erbaut sind.

Sehenswürdigkeiten in Düsseldorf: Classic Remise in Wersten

Mitten in Wersten findet ihr eine Erlebniswelt für Autofans. Die Remise hat nicht nur in Düsseldorf einen Sitz, sondern auch in Berlin. Wenn ihr Liebhaber von Oldtimern und Sammlerfahrzeugen seid, führt an diesem Ort kein Weg vorbei.

